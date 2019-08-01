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Американец за полдня съел четыре сотни куриных крылышек

02.08.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион мира по скоростному поглощению еды Джои Честнат (Joey Chestnut) за 12 часов съел 413 куриных крылышек. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Мероприятие в честь Национального дня куриных крылышек проходило в торговом центре Mall of Georgia в американском штате Джорджия, пишет lenta.ru. Честнат приступил к еде в 11 часов утра и к 17:50 уничтожил 250 крылышек. После этого ему вручили памятную футболку, однако он не остановился. Едок несколько часов не выходил из-за стола и сжевал еще 163 крылышка.


Джои Чеснат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2007 году он стал чемпионом мира по поеданию хот-догов. В последующие несколько лет Честнату удавалось улучшать свой результат. В 2013 году он съел 69 булочек с сосиской за 10 минут. Кроме того, в 2012 году он одержал победу на чемпионате по поеданию куриных крылышек.
 
 
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Чемпион мира по скоростному поглощению еды Джои Честнат (Joey Chestnut) за 12 часов съел 413 куриных крылышек. Об этом сообщает издание Huffington Post.
 
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