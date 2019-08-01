Американец за полдня съел четыре сотни куриных крылышек

lenta.ru . Честнат приступил к еде в 11 часов утра и к 17:50 уничтожил 250 крылышек. После этого ему вручили памятную футболку, однако он не остановился. Едок несколько часов не выходил из-за стола и сжевал еще 163 крылышка. Мероприятие в честь Национального дня куриных крылышек проходило в торговом центре Mall of Georgia в американском штате Джорджия, пишет. Честнат приступил к еде в 11 часов утра и к 17:50 уничтожил 250 крылышек. После этого ему вручили памятную футболку, однако он не остановился. Едок несколько часов не выходил из-за стола и сжевал еще 163 крылышка.









Джои Чеснат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2007 году он стал чемпионом мира по поеданию хот-догов. В последующие несколько лет Честнату удавалось улучшать свой результат. В 2013 году он съел 69 булочек с сосиской за 10 минут. Кроме того, в 2012 году он одержал победу на чемпионате по поеданию куриных крылышек.



