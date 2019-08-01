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Госпошлины мало? В Барановичах проявили инициативу - создали Фонд по благоустройству дорог

02.08.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фонд по благоустройству дорог создан в Барановичах. Перечислять деньги предлагают горожанам и предприятиям.

Фонд по благоустройству улично-дорожных сетей "Барановичи - наша малая Родина" зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. Учредителем фонда является Барановичское городское ЖКХ.

Основная цель создания фонда - оказание помощи в благоустройстве городских территорий и улично-дорожной сети города, сообщает Intex-press.


Как сообщалось ранее, привести в порядок дороги барановичского региона в течение дух лет потребовал Александр Лукашенко во время визита в Барановичи марте 2019 года. По информации сайта Барановичского горисполкома, хотя фонд существует совсем недавно, уже есть немало желающих перечислить в него средства, среди них и предприятия города, и частные лица.
 
 
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Фонд по благоустройству дорог создан в Барановичах. Перечислять деньги предлагают горожанам и предприятиям.
 
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