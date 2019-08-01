Госпошлины мало? В Барановичах проявили инициативу - создали Фонд по благоустройству дорог

Фонд по благоустройству улично-дорожных сетей "Барановичи - наша малая Родина" зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. Учредителем фонда является Барановичское городское ЖКХ.





сообщает Intex-press. Основная цель создания фонда - оказание помощи в благоустройстве городских территорий и улично-дорожной сети города,Intex-press.









Как сообщалось ранее, привести в порядок дороги барановичского региона в течение дух лет потребовал Александр Лукашенко во время визита в Барановичи марте 2019 года. По информации сайта Барановичского горисполкома, хотя фонд существует совсем недавно, уже есть немало желающих перечислить в него средства, среди них и предприятия города, и частные лица.







