Фермеры сбросили под офисом партии Макрона 20 тонн навоза









Ответственность за это взяли на себя члены местного комитета фермерского профсоюза. Они требуют от правительства разорвать сельскохозяйственное торговое соглашение с Канадой.





Член партии LREM Моника Иборра заявила об ущербе, причиненному ее кабинету, на своей странице в Twitter в пятницу утром.





"Высыпать две тонны навоза возле здания моего офиса, где также работают врачи, стоматологи и другие специалисты - это безответственно и бесполезно", - пишет Иборра.





Фермеры начали протестовать после того, как парламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Канадой. Они считают, что положения договора не соответствует экологическим и социальным нормам ЕС.