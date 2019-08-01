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ЛСП выпустили новый клип. Олег в нем - обычный парень с района, который слушает Коржа

02.08.2019 20:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня белорусская группа ЛСП выпустила новый трек и клип «Парень с блока». В треке Олег называет себя обычным деревенским парнем, который слушает Макса Коржа и хвалит белорусский хлопок. В основе клипа — история о том, как пацаны с района решили съездить в город. Смотрим!

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Сегодня белорусская группа ЛСП выпустила новый трек и клип «Парень с блока». В треке Олег называет себя обычным деревенским парнем, который слушает Макса Коржа и...
 
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