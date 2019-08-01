В Волковысском районе прошло выездное заседание Гродненского облисполкома

Источник материала: Новости Волковыска

Центральным вопросом нынешнего выездного заседания стала работа Волковысского райисполкома в части комплексного социально-экономического развития района. В выездном заседании приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель Министра Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Олег Швец, инспектор по Гродненской области управления регионального развития главного управления по делам государственных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь Александр Петрович, а также руководящие работники, курирующие различные сферы.





Важными точками на сегодняшнем маршруте посещения Волковысского района стали Верейковская средняя школа и Верейковская участковая больница, ознакомились участники совещания и с работой блочно-модульной котельной в агрогородке Верейки и посетили молочно-товарный комплекс «Львовка» РСКУП «Волковысское», сообщает Гродненская правда.





Вообще же, Верейки - яркий пример многофункционального успешного и современного агрогородка. Здесь есть все для комфортной жизни: своя больница, школа, детсад, почта, отделение банка и даже Дом культуры. И все эти социальные блага рассчитаны на тысячу человек. Для этого места идеально подходит трендовое сегодня определение "деревня будущего".





Первой на пути участников выездного заседания облисполкома стала Верейковская средняя школа. Кроме стандартного набора школьных предметов, здесь, что называется, определили местную специфику и, начиная с с 10-го класса, учеников Верейковской, Реплевской и Шиловичской школ обучают еще и по программе тракторист-машинист категории А. Получив удостоверение и права тракториста вместе с аттестатом о среднем образовании, ребята имеют возможность трудоустроиться в сельхозпредприятиях. В условиях сегодняшнего дефицита сельскохозяйственных кадров это очень важно, рассказала директор школы. И это не эксперимент, а реально работающий формат. 32 механизатора базового хозяйства получали профессию именно в этой школе и теперь работают трактористами, комбайнерами, водителями и слесарями.





Логично, что без достойной базы, по учебникам трактор не изучишь, поэтому к этому вопросу здесь тоже подошли скрупулезно: есть трактор с агрегатами, кабинет профобразования с ноутбуками и электрифицированными стендами. А вообще в Верейковской школе работают 13 предметных кабинетов, спортивный и тренажерный залы, историко-краеведческий музей, библиотека и актовый зал. Образовательный процесс обеспечивают 27 педагогов.





Начальник управления образования райисполкома Михаил Семенчик рассказал о том, что представляет собой образовательное пространство района. В него ходят 48 учреждений общего среднего образования, из которых 21 — общего среднего, 18 — дошкольного, 3 — специального и 5 — дополнительного образования, а также социально-педагогический центр. В учреждениях общего среднего образования обучается и воспитывается свыше 7 500 детей, а в учреждениях дошкольного образования более 5 300. В системе образования района занято почти 1 500 педагогических работников.

Обеспечивается доступность дошкольного образования, очереди на определение детей в дошкольные учреждения нет. Государственные социальные стандарты выполняются. Организована работа групп кратковременного пребывания детей, которые дошкольные учреждения не посещают, а также воспитание и обучение на дому. Для отдельных воспитанников действует режим гибкого посещения учреждений дошкольного образования.

В системе общего среднего образования налажено изучение предметов на повышенном уровне, функционирует 6 профильных групп педагогической направленности. В Волповской СШ действует группа профильной работы аграрной направленности, СШ № 3 г. Волковыска — военно-патриотической направленности — органов МВД, в гимназии №1 г. Волковыска — правовой класс. Работают 5 специализированных классов по спорту и 4 белорусскоязычных класса в учреждениях с русским языком обучения, а в гимназии № 2 налажено изучение китайского языка, как дополнительная образовательная услуга.

Михаил Семенчик рассказал о достижениях учащихся и выпускников в текущем учебном году. В частности, одним из знаковых показателей можно считать 100-процентное внедрение сервиса «Электронный журнал/электронный дневник» и 100-процентном охвате учеников с особенностями психофизического развития специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью.





Еще один объект в развитии социальной сферы района - Верейковский сельский врачебный участок УЗ «Волковысская центральная районная больница». Главврач Елена Грицкевич рассказала, что всего этот врачебный участок обеспечивает 2 352 жителей. С ними работают три врача и 15 средних медработников. Медпомощь оказывает участковая больница на 20 коек и амбулатория врача общей практики. Предусмотрен здесь и физиотерапевтический кабинет, где доступны различные виды лечения. Также в состав Верейковского СВУ входят еще несколько ФАПов. За полгода в физкабинете получили помощь почти 600 пациентов.





Также Елена Грицкевич отметила, что с 2019 года в районе начат скрининг рака молочной железы путем проведения маммографии, заработал колл-центр, с помощью которого можно записаться на прием к врачам-специалистам и получить справочную информацию. В регистратуре райполиклиники установлена программа АИС «Регистратура», и пациенты получили возможность самостоятельной записи на прием посредством сети Интернет. Внедрена и активно используется программа «Электронный рецепт». Вообще же, электронная часть процедур и в частности ведения приема получает все большее распространение.

Следующим на маршруте участников выездного заседания облисполкома стало ознакомление с работой блочно-модульной котельной агрогородка. С объектом и его преимуществами познакомил директор ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Андрей Клусов.





Непродолжительное время занял переезд на молочно-товарный комплекс «Львовка» РСКУП «Волковысское». Директор Сергей Чарковский отметил, что «Львовка» функционирует уже 8 лет, и это одна из передовых ферм в районе.

— У нас 901 молочная корова, 180 нетелей, 420 телок для воспроизводства, остальные — молодняк и телята. Всего поголовья — 2072 коровы. Ежедневно с одной коровы мы доим порядка 17,5 литра в сутки и сдаем около 14,5 тысячи тонн молока. Кстати, телятам мы даем на выпойку только пастеризованное молоко. Среднесуточный привес на выращивании и откорме молодняка от 0 до 6 месяцев составляет в пределах 800 граммов.

После практического ознакомления с районом и в частности развитием агрогородка Верейки, как примера реализации комплексного подхода, выездное совещание продолжилось пленарным заседанием. Здесь обсуждались перспективы и основные тезисы развития как района, так и региона в целом.



















