Члены Преображенского Братства побывали в гостях в волковысском клубе духовного общения

Источник материала: Новости Волковыска

Братство было основано ректором Свято-Филаретовского института ( СФИ ) священником Георгием Кочетковым в 1990 году, спустя два года после открытия СФИ (поддержка Института и развитие духовного образования и сегодня остаются в числе приоритетных служений Братства).

1 августа в Волковыск приехали гости из Преображенского Братства. Это были люди из городов Гомеля и Воронежа.

Клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан провел для гостей экскурсию по Волковыску, рассказав об истории и достопремичательностях города. Затем в помещении воскреснойш школы Свято-Петропавловского собора состоялась беседа с членами клуба духовного общения. Обсуждали также такие темы как формирование у людей церковного сознания и воспитание чувства ответственности каждого христианина за Церковь.

















Егор Черепок