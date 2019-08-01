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3-4 августа не будет света в Пуховичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дни без света. В Пуховичском районе планово отключат электроэнергию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В субботу и воскресенье света не будет с 9 утра до 5 вечера. В это время ремонтные службы будут работать на высоковольтных линиях. Без электроэнергии останутся 5 улиц и 4 переулка в Марьиной Горке.
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Новости Беларуси. Дни без света. В Пуховичском районе планово отключат электроэнергию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В субботу и воскресенье света не...
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