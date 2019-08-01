3-4 августа не будет света в Пуховичском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дни без света. В Пуховичском районе планово отключат электроэнергию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В субботу и воскресенье света не будет с 9 утра до 5 вечера. В это время ремонтные службы будут работать на высоковольтных линиях. Без электроэнергии останутся 5 улиц и 4 переулка в Марьиной Горке.



