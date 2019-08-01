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На месте завода им. Кирова в Минске появятся деловой и жилой комплексы с паркингом и детским садом

02.08.2019 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С молотка на четвертый раз. Здания бывшего завода Кирова на Красноармейской продали на аукционе почти за 16,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте завода им. Кирова в Минске появятся деловой и жилой комплексы с паркингом и детским садом

Имя покупателя пока не разглашают. Известно лишь, что это белорусская компания.

Согласно детальному плану развития центральной части города, на месте производственных зданий появится многофункциональный общественный комплекс. Он будет включать блок зданий административно-делового назначения, объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

На месте завода им. Кирова в Минске появятся деловой и жилой комплексы с паркингом и детским садом

Также планируется возведение жилого комплекса с паркингами и детским садом на 75 мест.

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Новости Беларуси. С молотка на четвертый раз. Здания бывшего завода Кирова на Красноармейской продали на аукционе почти за 16,5 миллиона рублей, сообщили в...
 
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