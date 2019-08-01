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Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

02.08.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

Сделать заявку можно в почтовом отделении и непосредственно у почтальона. Кстати, лекарства не должны иметь особых условий хранения. А вот по рецепту заказать можно.

С удовольствием доставят почтальоны также бинты и пластыри. Лекарства доходят до адресата в течение 2 дней. Первые клиенты услугой довольны.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

Ванда Гурова:
Просто время не теряешь. Как нам, пенсионерам, удобно: пришел на почту, заказ то, что надо – доставят. Не нужно ездить.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

Мария Ордынская, начальник отделения почтовой связи деревни «Криница»:
Аптека упаковывает все это. Фамилия, имя, отчество, адрес. Почтальон приносит это все, они вместе должны проверить. Это все распаковывается, проверяется. Если все правильно, денежный перевод оформляется на сумму лекарства.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

В качестве эксперимента услуга пока действует в отдаленных деревнях Молодечненского и Мядельского районов. Когда она себя хорошо зарекомендует, заказывать лекарства с доставкой на дом можно будет по всей Минской области.

Люди в материале: Ванда Гурова, Мария Ордынская
 
 
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Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделать...
 
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