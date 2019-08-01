ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

02.08.2019 20:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний месяц лета для кого-то стал первым в жизни рабочим. Более пяти с половиной тысяч новоиспеченных медиков отправились по распределению в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Среди них, как врачи, так и работники среднего медицинского звена.

Корреспондент Галина Буро на примере двух историй посмотрела, как обживаются молодые специалисты.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Екатерина Махомет впервые знакомится со своими пациентами. Она только приехала в агрогородок Скрибовцы после интернатуры, получила здесь жильё. И стала не только заведующей амбулаторией, но и единственным врачом на всю округу. А это 17 деревень и полторы тысячи человек. Молодого специалиста местные жители встречают радушно, ведь несколько месяцев здесь не было врача.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Люцина Арлукевич, житель агрогородка Скрибовцы:
Очень рада, что врача дали. Потому что без врача было плохо, раньше надо в Желудок (ездить – прим. ред.) выписать таблетки, поставить печать. А сейчас очень рады, что приехал доктор и будет нас здесь обслуживать.

Обход на дому завершён, а в амбулатории врача поджидают юные пациенты.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Екатерина родом из Мостовского района, но там не нашлось работы по распределению. Выбрала соседний – Щучинский, и как только впервые переступила порог сельской амбулатории, поняла – не прогадала.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Екатерина Махомет, заведующая Скрибовской врачебной амбулаторией:
Здесь ты один врач, ты набираешься опыта. Здесь нет узких специалистов, здесь решаешь все на месте сам.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

В этом году только в Щучинский район пришли работать 20 врачей и 7 медсестёр – от фельдшеров скорой помощи до терапевтов, неврологов и лоров. Пополнением на районе дорожат.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Галина Буро, СТВ:
Молодым специалистам по законодательству полагается надбавка – от 10 до 50 % от оклада. Определённая доплата существует и за красный диплом. А если работник иногородний, ему помогают с жильём и компенсируют затраты на его аренду. Посмотрим!

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Виктория Чещевик показывает, как она обустраивается в комнате общежития от местного предприятия – руководство больницы помогло получить это жильё. Девушка рано потеряла родителей, но смогла исполнить их мечту.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Виктория Чещевик, помощник врача Щучинской центральной районной больницы:
Мне всегда нравились люди в белых халатах, а именно то, чем они занимаются. Я хотела пойти спасать жизни людям. Я понимала, что это большая ответственность, да и родители хотели, чтобы я пошла в медицину.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Виктория признаётся: по распределению в райцентр медсестрой ехала не охотно, хотела остаться в Гродно. И только теперь поняла, что наоборот вытянула счастливый билет. Ведь в Щучинской больнице вполне реально получить целевое направление в университет, в большом городе с этим сложнее. К тому же здесь помогут с освоением профессии.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:
Мы закрепляем за молодыми специалистами наиболее опытных, подготовленных товарищей. Производятся не только лекционные занятия, но и практические.

«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Согласно официальной статистике, 75 % молодых специалистов на первом рабочем месте остаются и после окончания распределения.

Люди в материале: Люцина Арлукевич, Екатерина Махомет, Виктория Чещевик, Иван Загоровский
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Последний месяц лета для кого-то стал первым в жизни рабочим. Более пяти с половиной тысяч новоиспеченных медиков отправились по распределению в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовка всё молчит: что сейчас с фэнтези-усадьбой под Новогрудком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика