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«С ней по телефону связывался». Минский милиционер спас девушку от суицида
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За секунду до трагедии. Столичный милиционер спас девушку от попытки суицида, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всё происходило в одной из многоэтажек на Руссиянова. Девушка сообщила о своём намерении в видеоблоге. Её подруга позвонила в милицию. На место событий немедленно выбыл дежурный наряд. В это время школьница уже оказалась на 19-ом этаже жилого дома.
Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:
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Новости Беларуси. За секунду до трагедии. Столичный милиционер спас девушку от попытки суицида, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всё...
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