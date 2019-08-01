|
Белорусские военные смогут получать премии из внебюджета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вооружённые силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство своим постановлением разрешило направлять 40 % денег, полученных от оказания платных услуг и остающихся в распоряжении воинской части, на премиальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу.
Порядок и конкретные размеры этих выплат будет определять министр обороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вооружённые силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)