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Новости экономики за 02.08.2019

02.08.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Налоговые органы существенно, практически в два с половиной раза, сократили количество проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это коснулось субъектов хозяйствования, для которых эта цифра уменьшилась на 80 %.

Новости экономики за 02.08.2019

Всего за первое полугодие по итогам проверки – 6730 плательщиков, предъявлено к уплате – 81 миллион рублей. Это на 37 % больше, чем в 2018 году. Кроме того, в результате контроля доначислены налоги на 125 миллионов рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕНИИ

Новости экономики за 02.08.2019

Отечественные предприятия отправились покорять Африканский континент. На крупной международной выставке в столице Кении начала работу экспозиция Беларуси.

Её организатор, национальный центр маркетинга МИД нашей страны, собрал на едином стенде производителей сельскохозяйственной техники и продуктов питания.

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Предполагается, что участие в выставке поможет продвижению на кенийский рынок наших сельхозмашин и оборудования, удобрений и продовольствия, а также станет стартовой площадкой для выхода на другие рынки Восточной и Южной Африки.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНТРАФАКТА ПОДДЕЛЫВАЮТ ПРОДУКЦИЮ БЕЛАЗА

Новости экономики за 02.08.2019

Если появление подделок можно считать подтверждением качества и высокой ликвидности оригинала, то жодинские машиностроители в очередной раз получили свою порцию признания. На этот раз в Кемеровской области России контрафактные запчасти выдавали за продукцию БелАЗа.

Белорусы стали активнее покупать автомобили

Сейчас деятельность недобросовестной компании приостановлена, а изъятые материалы направлены на исследование, после которого будут приняты процессуальные решения. Ну а внушительный БелАЗовский список тех, кто производит и реализует неоригинальные запчасти, либо незаконно использует товарный знак, пополнился ещё одной организацией.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Налоговые органы существенно, практически в два с половиной раза, сократили количество проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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