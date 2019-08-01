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Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вековой контроль за эффективностью и законностью использования госсредств. Органы Комитета государственного контроля Беларуси отмечают 100 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работников и ветеранов ведомства поздравил Александр Лукашенко: за трудовые заслуги медали и благодарности от Президента вручили лучшим работникам структуры.
За долгие годы плодотворной работы Комитета достигнуто немало результатов. Только за последние 5 лет в бюджет страны возвращён 1 миллиард рублей неэффективно использованных средств.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Активно ведётся работа в Комитете и с обращениями граждан. Каждый год сотрудники ведомства рассматривают заявления примерно 10 тысяч человек.
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Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства
Новости Беларуси. Вековой контроль за эффективностью и законностью использования госсредств. Органы Комитета государственного контроля Беларуси отмечают 100 лет...
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