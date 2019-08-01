Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа

Источник материала: Горецкий вестник

Строить или нет?

Районная власть пригласила жителей Горок обсудить возможную новую стройку в районе академии. Каким был градус полемики по этому поводу? И почему, посетив эту встречу, наш корреспондент усомнился в интеллигентности жителей академгородка?





Проблемная находка

Что нашел наш земляк на скамейке в фойе районной поликлиники и какое наказание за это назначил ему суд?





Собрать ребенка в школу

Кого и на какую сумму поддержит государство накануне нового учебного года?





Отвечает за каждый вагон

Через станцию Погодино идут вагоны с лесом, транспортом, удобрениями и щебнем. За правилами перевозки каждого груза следит эта хрупкая девушка. Мы расспросили Екатерину Андрееву про особенности ее работы.





Озерный патруль

Зачем горецкие спасатели отправились в рейд по горецким водоемам и что они там обнаружили?





Отчет власти

О чем жители Коптевки спрашивали заместителя председателя райисполкома Ларису Кривицкую и что предлагали?





Обо всем этом читайте в свежем номере “Горецкого вестника” от 3 августа.