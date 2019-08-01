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Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа

02.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Строить или нет?

 

Районная власть пригласила жителей Горок обсудить возможную новую стройку в районе академии. Каким был градус полемики по этому поводу? И почему, посетив эту встречу, наш корреспондент усомнился в интеллигентности жителей академгородка?

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Дмитрия Махомета

 

Проблемная находка

 

Что нашел наш земляк на скамейке в фойе районной поликлиники и какое наказание за это назначил ему суд?

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Александра Гурикова

 

Собрать ребенка в школу

 

Кого и на какую сумму поддержит государство накануне нового учебного года?

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Дмитрия Махомета

 

Отвечает за каждый вагон

 

Через станцию Погодино идут вагоны с лесом, транспортом, удобрениями и щебнем. За правилами перевозки каждого груза следит эта хрупкая девушка. Мы расспросили Екатерину Андрееву про особенности ее работы.

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Михаила Левцова

 

Озерный патруль

 

Зачем горецкие спасатели отправились в рейд по горецким водоемам и что они там обнаружили?

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Валерии Дроздовской

 

Отчет власти

 

О чем жители Коптевки спрашивали заместителя председателя райисполкома Ларису Кривицкую и что предлагали?

 

Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Фото Михаила Левцова

 

Обо всем этом читайте в свежем номере “Горецкого вестника” от 3 августа.

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  Строить или нет?   Районная власть пригласила жителей Горок обсудить возможную новую стройку в районе академии. Каким был градус полемики по этому поводу? И...
 
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