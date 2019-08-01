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Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
02.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Строить или нет?
Районная власть пригласила жителей Горок обсудить возможную новую стройку в районе академии. Каким был градус полемики по этому поводу? И почему, посетив эту встречу, наш корреспондент усомнился в интеллигентности жителей академгородка?
Проблемная находка
Что нашел наш земляк на скамейке в фойе районной поликлиники и какое наказание за это назначил ему суд?
Собрать ребенка в школу
Кого и на какую сумму поддержит государство накануне нового учебного года?
Отвечает за каждый вагон
Через станцию Погодино идут вагоны с лесом, транспортом, удобрениями и щебнем. За правилами перевозки каждого груза следит эта хрупкая девушка. Мы расспросили Екатерину Андрееву про особенности ее работы.
Озерный патруль
Зачем горецкие спасатели отправились в рейд по горецким водоемам и что они там обнаружили?
Отчет власти
О чем жители Коптевки спрашивали заместителя председателя райисполкома Ларису Кривицкую и что предлагали?
Обо всем этом читайте в свежем номере “Горецкого вестника” от 3 августа.
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Строить или нет? Районная власть пригласила жителей Горок обсудить возможную новую стройку в районе академии. Каким был градус полемики по этому поводу? И...
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