"Шахтер" с "Торино" сыграют на "Динамо"

Источник материала: Интерфакс

Матч солигорского "Шахтера" и итальянского "Торино" состоится в Минске, на стадионе "Динамо".

Поединок состоится 15 августа и станет ответной игрой команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В клубе надеются, что такой шаг позволит привлечь на трибуны большее количество болельщиков.



Как сообщалось, в четверг "Шахтер" вышел в третий круг квалификации Лиги Европы, обыграв "Эсьберг". Первая игра с "Торино" на следующем этапе соревнований пройдет 8 августа в Италии.