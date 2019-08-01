|
"Шахтер" с "Торино" сыграют на "Динамо"
Источник материала: Интерфакс
Матч солигорского "Шахтера" и итальянского "Торино" состоится в Минске, на стадионе "Динамо".
Поединок состоится 15 августа и станет ответной игрой команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В клубе надеются, что такой шаг позволит привлечь на трибуны большее количество болельщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч солигорского "Шахтера" и итальянского "Торино" состоится в Минске, на стадионе "Динамо". Поединок состоится 15 августа и станет ответной игрой команд в третьем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)