ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

02.08.2019 19:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Восстановительные работы в Соборе Парижской Богоматери возобновятся в середине августа, сообщают французские СМИ.

"Префектура Парижа решила возобновить строительные работы, это произойдет на неделе, которая начнется 12 августа", - говорится в сообщении парижских властей.

В префектуре отметили, что к этому времени смогут обеспечить всеми необходимыми мерами защиты рабочих, которые могут подвергаться воздействию свинца при проведении работ.

На прошлой неделе строительные работы были прерваны в рамках мер предосторожности из-за угрозы отравления рабочих свинцом, повышенный уровень которого, по данным ряда СМИ, был зафиксирован вокруг Нотр-Дама.

Ранее неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ собора. По мнению экологов, власти предприняли недостаточные действия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья местных жителей, а также сокрыли истинную информацию об угрозе, которой жители подвергались сразу после пожара.

Между тем, парижские власти продолжают настаивать, что приняли все необходимые меры, проводили проверки и предоставляли населению всю информацию о потенциальной опасности.

Ранее в июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

В конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановительные работы в Соборе Парижской Богоматери возобновятся в середине августа, сообщают французские СМИ. "Префектура Парижа решила возобновить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фермеры сбросили под офисом партии Макрона 20 тонн навоза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика