|
В Слуцке появится обновленный краеведческий музей
Источник материала: Интерфакс
В скором времени в Слуцке появится обновленный краеведческий музей. Он будет включать в себя 7 залов различной тематики: от природы до космонавтики, сообщили в Миноблисполкоме.
Также планируется обустроить детскую и спортивную площадки с учетом современных молодежных направлений.
Затем планируется перейти к строительству общегородского центра на территории бывшего консервного завода. Все решения будут приниматься с учетом мнения специалистов и жителей района.
"Еще одно важное направление в развитии г. Слуцк - развитие промышленного туризма. Поэтому всем руководителям промышленных предприятий было поручено разработать планы экскурсий на их предприятиях", - говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В скором времени в Слуцке появится обновленный краеведческий музей. Он будет включать в себя 7 залов различной тематики: от природы до космонавтики, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)