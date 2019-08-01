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В Слуцке появится обновленный краеведческий музей

02.08.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В скором времени в Слуцке появится обновленный краеведческий музей. Он будет включать в себя 7 залов различной тематики: от природы до космонавтики, сообщили в Миноблисполкоме.

В Слуцке появится обновленный краеведческий музей
"Сейчас идёт работа над экспозицией музея, на ее подготовку выделили Br800 тыс. Все работы планируют завершить к началу следующего года", - отметили в ведомстве.

Также планируется обустроить детскую и спортивную площадки с учетом современных молодежных направлений.

Затем планируется перейти к строительству общегородского центра на территории бывшего консервного завода. Все решения будут приниматься с учетом мнения специалистов и жителей района.

"Еще одно важное направление в развитии г. Слуцк - развитие промышленного туризма. Поэтому всем руководителям промышленных предприятий было поручено разработать планы экскурсий на их предприятиях", - говорится в сообщении.

 
 
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В скором времени в Слуцке появится обновленный краеведческий музей. Он будет включать в себя 7 залов различной тематики: от природы до космонавтики, сообщили в...
 
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