Под Волковыском мужчина жестоко избил и бросил в погреб сожительницу – женщина умерла

Утром 15 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на хуторе в Волковысском районе обнаружено без признаков жизни тело женщины.





- По результатам осмотра места происшествия, проведенного с участием экспертов и сотрудников милиции, следователи пришли к выводу, что смерть женщины носит криминальный характер. Проведенные в дальнейшем следственные и иные процессуальные действия позволили установить личность подозреваемого, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.





Установлено, что 14 мая в период с 15 часов 45 минут до 17 часов 30 минут в поле вблизи хутора и на самом хуторе женщину в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры избил руками и ногами ее 46-летний сожитель. Поводом послужил факт растраты потерпевшей совместных денег на приобретение и распитие спиртных напитков.





Кроме того, он же сбросил потерпевшую головой вниз в бетонный погреб с высоты более полутора метров, убрал из ямы лестницу, а когда она попыталась самостоятельно выбраться, воспрепятствовал этому, закрыв отверстие погреба деревянной крышкой, и насильно удерживал там не менее получаса.









Впоследствии сожитель помог потерпевшей выбраться из погреба, снова избил и оставил лежать в кухне дома. В результате к утру следующего дня женщина скончалась от полученных телесных повреждений, которые эксперты отнесли к категории тяжких.





Следователи предъявили мужчине обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и незаконном лишении свободы, совершенном способом, опасным для жизни потерпевшего, сопровождавшимся мучениями (ч.2 ст.183 Уголовного кодекса Республики Беларусь).