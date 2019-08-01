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Виталий Гурков опроверг слухи про себя и Риту Дакоту

02.08.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский чемпион по тайскому боксу Виталий Гурков опроверг слухи о том, что встречается с певицей Ритой Дакотой, появившиеся в российских СМИ.



"Да, мы встречались. Но это было 10 лет назад", — ответил Гурков на вопрос Еврорадио о Рите Дакоте. И добавил, что, вопреки всем сплетням, продолжает встречаться с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой.

Слухи о Гурове и Дакоте появились после того, как в инстаграм-аккаунте @vika_rambo появилось их совместное фото. До того российская певица белорусского происхождения Рита Дакота разошлась с мужем Владом Соколовским, у них есть дочь.

В начале июля 2019 года уже появлялись слухи о том, что звёздная белорусский пара — Гурков и Станюта — разошлась. Но в комментарии "Нашай Ніве" Гурков рассказал, что это неправда.

"Моё сердце занято. Неделю назад говорили о свадьбе! Не волнуйтесь, пожалуйста. Всё очень хорошо", — успокоил Гурков.

Неделю назад 34-летний спортсмен вернул себе титул чемпиона мира по версии Kunlun Fight. Он первый боец, который сумел дважды взять чемпионский пояс в этом турнире.
 
 
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Белорусский чемпион по тайскому боксу Виталий Гурков опроверг слухи о том, что встречается с певицей Ритой Дакотой, появившиеся в российских СМИ.
 
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