Виталий Гурков опроверг слухи про себя и Риту Дакоту









Еврорадио о Рите Дакоте. И добавил, что, вопреки всем сплетням, продолжает встречаться с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой. "Да, мы встречались. Но это было 10 лет назад", — ответил Гурков на вопросо Рите Дакоте. И добавил, что, вопреки всем сплетням, продолжает встречаться с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой.





Слухи о Гурове и Дакоте появились после того, как в инстаграм-аккаунте @vika_rambo появилось их совместное фото. До того российская певица белорусского происхождения Рита Дакота разошлась с мужем Владом Соколовским, у них есть дочь.





"Нашай Ніве" Гурков рассказал, что это неправда. В начале июля 2019 года уже появлялись слухи о том, что звёздная белорусский пара — Гурков и Станюта — разошлась. Но в комментарииГурков рассказал, что это неправда.





"Моё сердце занято. Неделю назад говорили о свадьбе! Не волнуйтесь, пожалуйста. Всё очень хорошо", — успокоил Гурков.





Неделю назад 34-летний спортсмен вернул себе титул чемпиона мира по версии Kunlun Fight. Он первый боец, который сумел дважды взять чемпионский пояс в этом турнире.