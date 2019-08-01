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Виталий Гурков опроверг слухи про себя и Риту Дакоту
Источник материала: Партизан
Белорусский чемпион по тайскому боксу Виталий Гурков опроверг слухи о том, что встречается с певицей Ритой Дакотой, появившиеся в российских СМИ.
"Да, мы встречались. Но это было 10 лет назад", — ответил Гурков на вопрос
Слухи о Гурове и Дакоте появились после того, как в инстаграм-аккаунте @vika_rambo появилось их совместное фото. До того российская певица белорусского происхождения Рита Дакота разошлась с мужем Владом Соколовским, у них есть дочь.
В начале июля 2019 года уже появлялись слухи о том, что звёздная белорусский пара — Гурков и Станюта — разошлась. Но в комментарии
"Моё сердце занято. Неделю назад говорили о свадьбе! Не волнуйтесь, пожалуйста. Всё очень хорошо", — успокоил Гурков.
Неделю назад 34-летний спортсмен вернул себе титул чемпиона мира по версии Kunlun Fight. Он первый боец, который сумел дважды взять чемпионский пояс в этом турнире.
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Белорусский чемпион по тайскому боксу Виталий Гурков опроверг слухи о том, что встречается с певицей Ритой Дакотой, появившиеся в российских СМИ.
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