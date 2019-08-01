Юноши провели в милиции три часа, после чего их отпустили, предварительно изъяв листовки.





"Закон об отсрочках", который вступит в силу 9 августа, оставляет за юношами только одну отсрочку от армии для получения высшего образования. Петиция против его введения собрала в интернете более 10 тысяч подписей за один день.