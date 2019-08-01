|
В Гродно задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках"
Источник материала: Партизан
В Гродно милиционеры задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках". Их задерживала четыре омоновца и два сотрудника в штатском. Об этом сообщил Денис Тихоненко, помощник депутата Палаты представителей Анны Конопацкой.
Юноши провели в милиции три часа, после чего их отпустили, предварительно изъяв листовки.
"Закон об отсрочках", который вступит в силу 9 августа, оставляет за юношами только одну отсрочку от армии для получения высшего образования. Петиция против его введения собрала в интернете более 10 тысяч подписей за один день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно милиционеры задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках". Их задерживала четыре омоновца и два сотрудника в штатском. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)