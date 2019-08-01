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В Гродно задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках"

02.08.2019 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно милиционеры задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках". Их задерживала четыре омоновца и два сотрудника в штатском. Об этом сообщил Денис Тихоненко, помощник депутата Палаты представителей Анны Конопацкой.

Юноши провели в милиции три часа, после чего их отпустили, предварительно изъяв листовки.

"Закон об отсрочках", который вступит в силу 9 августа, оставляет за юношами только одну отсрочку от армии для получения высшего образования. Петиция против его введения собрала в интернете более 10 тысяч подписей за один день.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно милиционеры задержали юношей, которые клеили листовки против "закона об отсрочках". Их задерживала четыре омоновца и два сотрудника в штатском. Об этом...
 
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