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«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

02.08.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На берегу Припяти этот уик-энд проводят люди с ограниченными возможностями из Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

В программе крупнейшего в стране турслёта – спортивные соревнования, катание на гидроцикле, рыбалка, кулинарные поединки, конкурс караоке и дискотеки.

Так ли просто решиться на ночь в палатке под звёздами, когда даже обычную прогулку у дома считаешь личным достижением, узнавал Александр Добриян.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Многодневные походы и сплавы для Павла Картеля с детства были любимым хобби. Всё изменилось 7 лет назад.  После рокового прыжка в воду – 9 месяцев в четырёх стенах, реабилитация и новая реальность, с которой нужно было научиться жить.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Павел Картель, участник туристического слёта «Полесские зори»:
Чтобы выйти на улицу, слазил на пол, открывал дверь, выкидывал коляску на улицу, спускался по ступенькам, потом залазил в коляску. А дальше – песчаная дорога, на которой невозможно ехать на коляске. Пока до асфальта доедешь – намучаешься.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Снова сидеть у костра и ночевать в палатке – это возможность жить на полную. И главная ценность – человеческое общение, которого так часто не хватает. За этим Алла Гинкул приехала на Полесье за 800 километров, из украинского Первомайска. Сегодня она впервые в жизни будет ночевать в палатке.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Алла Гинкул, участница туристического слёта «Полесские зори» (Украина):
Было сложнее уговорить маму отпустить. Потому что ей казалось палатки – это всё страшно, как я буду… Это общение, развитие, возможность путешествовать, а не сидеть в четырёх стенах. Потому что работаешь в основном дома, выходить получается нечасто. А это новые знакомства, друзья, жизнь продолжается.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Такой формат встреч своим друзьям Евгений Шевко впервые предложил 10 лет назад. Он не понаслышке знает, как трудно выйти из дома, когда обычный песок, трава или снег становятся непреодолимым препятствием.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Евгений Шевко, организатор туристического слёта «Полесские зори»:
Было понятие того, что это очень сложно, поскольку полевые условия, тут нет цивилизации, были опасения, что вдруг не получится. Сейчас это всё круто, три дня насыщенных без перерыва. Люди ждут целый год мероприятия, спрашивают: «А когда оно?», звонят. Помимо команд, не все влазят в команды, звонят, спрашивают: «А может мы можем приехать, около забора посидеть, поставим палатку». Это главная оценка нашей деятельности.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

«Полесские зори» на сегодня крупнейший в стране летник для инвалидов-спинальников. Соревноваться на туристической полосе, кататься на гидроцикле, рыбачить и петь в караоке на берегу Припяти в эти дни будут почти 150 человек. И для каждого из них это, безусловно, чуть больше, чем просто турслёт.

«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников

Люди в материале: Павел Картель, Александр Добриян, Евгений Шевко, Алла Гинкул
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. На берегу Припяти этот уик-энд проводят люди с ограниченными возможностями из Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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