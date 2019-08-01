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«Было сложнее уговорить маму отпустить». На берегу Припяти проходит турслёт инвалидов-спинальников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На берегу Припяти этот уик-энд проводят люди с ограниченными возможностями из Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе крупнейшего в стране турслёта – спортивные соревнования, катание на гидроцикле, рыбалка, кулинарные поединки, конкурс караоке и дискотеки.
Многодневные походы и сплавы для Павла Картеля с детства были любимым хобби. Всё изменилось 7 лет назад. После рокового прыжка в воду – 9 месяцев в четырёх стенах, реабилитация и новая реальность, с которой нужно было научиться жить.
Павел Картель, участник туристического слёта «Полесские зори»:
Снова сидеть у костра и ночевать в палатке – это возможность жить на полную. И главная ценность – человеческое общение, которого так часто не хватает. За этим Алла Гинкул приехала на Полесье за 800 километров, из украинского Первомайска. Сегодня она впервые в жизни будет ночевать в палатке.
Алла Гинкул, участница туристического слёта «Полесские зори» (Украина):
Такой формат встреч своим друзьям Евгений Шевко впервые предложил 10 лет назад. Он не понаслышке знает, как трудно выйти из дома, когда обычный песок, трава или снег становятся непреодолимым препятствием.
Евгений Шевко, организатор туристического слёта «Полесские зори»:
«Полесские зори» на сегодня крупнейший в стране летник для инвалидов-спинальников. Соревноваться на туристической полосе, кататься на гидроцикле, рыбачить и петь в караоке на берегу Припяти в эти дни будут почти 150 человек. И для каждого из них это, безусловно, чуть больше, чем просто турслёт.
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Новости Беларуси. На берегу Припяти этот уик-энд проводят люди с ограниченными возможностями из Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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