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В Пентагоне подтверждают намерение разрабатывать подпадавшие под ДРСМД ракеты наземного базирования - СМИ
Источник материала: Интерфакс
США намерены разработать ракеты наземного базирования, подпадавшие под ДРСМД, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
"Пентагон будет работать над получением ракет наземного базирования", - пишет агентство Bloomberg.
Представитель американского оборонного ведомства пояснил, что такие действия продиктованы позицией РФ, нарушавшей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее сообщалось, что проект американского бюджета на 2020 год включает запрос на $96 млн на разработку новых ракет, дальность действия которых подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что предложение России к США об объявлении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе.
Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.
Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
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В Пентагоне подтверждают намерение разрабатывать подпадавшие под ДРСМД ракеты наземного базирования - СМИ
США намерены разработать ракеты наземного базирования, подпадавшие под ДРСМД, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона....
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