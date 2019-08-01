На севере Грузии произошло второе за последние 10 дней землетрясение

Источник материала: Интерфакс

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в пятницу вечером в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 20:06 по местному времени (19:06 мск) в 5 километрах к юго-востоку от города Они, близ села Баджихеви.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км.

Как сообщалось, 23 июля в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Сообщений о пострадавших или разрушениях, как в первом случае, так и на этот раз, не поступало.