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На севере Грузии произошло второе за последние 10 дней землетрясение
Источник материала: Интерфакс
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в пятницу вечером в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 20:06 по местному времени (19:06 мск) в 5 километрах к юго-востоку от города Они, близ села Баджихеви.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км.
Как сообщалось, 23 июля в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Сообщений о пострадавших или разрушениях, как в первом случае, так и на этот раз, не поступало.
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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в пятницу вечером в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики. По...
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