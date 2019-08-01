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На севере Грузии произошло второе за последние 10 дней землетрясение

02.08.2019 21:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в пятницу вечером в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 20:06 по местному времени (19:06 мск) в 5 километрах к юго-востоку от города Они, близ села Баджихеви.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км.

Как сообщалось, 23 июля в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Сообщений о пострадавших или разрушениях, как в первом случае, так и на этот раз, не поступало.

 
 
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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в пятницу вечером в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики. По...
 
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