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Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения ДРСМД - заявление МИД

02.08.2019 20:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса в ответ на действия России, а также ввиду прекращения действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД Украины.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", - отмечается в заявлении.

Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", говорится в документе.

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - подчеркнуто в заявлении МИД.

 
 
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Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса в ответ на действия России, а...
 
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