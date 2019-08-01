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Белорусские тяжелоатлеты установили 45 национальных рекордов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша национальная команда по тяжелой атлетике уже держит курс на чемпионат мир, который пройдет в сентябре в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Там будут разыгрываться не только комплекты наград, но и олимпийские лицензии. К сожалению, Беларусь имеет лимит олимпийских квот. По одной – у мужчин и женщин, хотя на мировом форуме наши ребята уже готовы побеждать.
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Новости Беларуси. Наша национальная команда по тяжелой атлетике уже держит курс на чемпионат мир, который пройдет в сентябре в Таиланде, сообщили в программе...
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