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Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не потерять надежду. Архитектор из Солигорска после серьезной болезни стал частично парализован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Но это не сломило его тягу к жизни. Сегодня мужчина пишет юмористические зарисовки и шутки. Произведения оценивают по достоинству не только друзья и близкие, но и периодические издания.
О силе и оптимизм – в
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Новости Беларуси. Не потерять надежду. Архитектор из Солигорска после серьезной болезни стал частично парализован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Но это...
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