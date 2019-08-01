ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы

02.08.2019 22:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Крупная авария в Ставропольском крае России: 5 человек погибли, еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый автобус внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы

Причиной аварии могла стать усталость водителя автобуса, которому выжить не удалось. Сотрудники ГИБДД остановили машину на стационарном посту в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели беседу и вручили памятку, однако он отказался от отдыха и продолжил движение.

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Крупная авария в Ставропольском крае России: 5 человек погибли, еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что интересного в газете “Горецкий вестник” от 3 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика