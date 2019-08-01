|
«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день республиканских летних соревнований на призы Белорусской федерации биатлона назвали победителей в спринтерских гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У юниоров на дистанции 7,5 километров не было равных Александру Мацкевичу. На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. У женщин, а они преодолели 6 тысяч метров, первенствовала Карина Ануфриенко.
Карина Ануфриенко. победительница турнира в спринте:
Александр Мацкевич, победитель турнира в спринте:
По итогам турнира тренерский штаб объявит состав нашей юниорской команды, которой наравне со взрослыми, предстоит выступить на чемпионате мира. Летний планетарный форум пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день республиканских летних соревнований на призы Белорусской федерации биатлона назвали победителей в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)