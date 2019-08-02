﻿ Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора»

02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Каждый год фестиваль открывают не только князь и княгиня, но и великолепные всадники в латных доспехах. Можно считать, что эти рыцари уже стали символами праздника в Мстиславле.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора»

Конный клуб «Золотая шпора» базируется в деревне Междуречье, которая находится в 37 километрах от Минска. Именно там находится большая агро-усадьба и конюшни, которые превратились в настоящую достопримечательность. На своей территории клуб постоянно проводит различные развлекательные и спортивные мероприятия — от экскурсий до театрализованных представлений и зимней охоты. И неспроста, ведь основатель «Золотой шпоры» Павел Калинков называет свой клуб историческим конным театром. Лошади и люди здесь словно одна семья артистов, где царит атмосфера любви и творчества.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора»

Мстиславчане и гости нашего праздника средневековой культуры помнят конно-исторический клуб по их традиционным выступлениям в доспехах рыцарей Великого княжества Литовского. Эти всадники — частые гости на других подобных фестивалях как в нашей стране, так и за рубежом.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора»

Но это не единственное их амплуа: команда «Золотой шпоры» сама организует тематические фестивали, которые уже стали ежегодными и привлекают гостей со всей Беларуси и ближнего зарубежья. Всадники участвуют в реконструкциях сражений 1812 года, проводят родео в стиле вестерн и даже снимаются в кино. Кстати, семеро членов клуба входят в Гильдию каскадёров Республики Беларусь. Зимой они принимали участие в съёмках фильма «Пока будет небо» про Янку Купалу.

«Золотая шпора» участвует в рыцарском фесте с самого его появления. В этом году рыцари в сияющих доспехах вернутся, чтобы продемонстрировать своё мастерство на ристалище. Посмотреть выступления всадников можно будет 3 августа в 11.40 и 16.30 на Замковой горе.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год фестиваль открывают не только князь и княгиня, но и великолепные всадники в латных доспехах. Можно считать, что эти рыцари уже стали символами праздника...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Новости Дзержинска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика