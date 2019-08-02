Представляем участников Рыцарского феста-2019: конный клуб «Золотая шпора»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Каждый год фестиваль открывают не только князь и княгиня, но и великолепные всадники в латных доспехах. Можно считать, что эти рыцари уже стали символами праздника в Мстиславле.

Конный клуб «Золотая шпора» базируется в деревне Междуречье, которая находится в 37 километрах от Минска. Именно там находится большая агро-усадьба и конюшни, которые превратились в настоящую достопримечательность. На своей территории клуб постоянно проводит различные развлекательные и спортивные мероприятия — от экскурсий до театрализованных представлений и зимней охоты. И неспроста, ведь основатель «Золотой шпоры» Павел Калинков называет свой клуб историческим конным театром. Лошади и люди здесь словно одна семья артистов, где царит атмосфера любви и творчества.

Мстиславчане и гости нашего праздника средневековой культуры помнят конно-исторический клуб по их традиционным выступлениям в доспехах рыцарей Великого княжества Литовского. Эти всадники — частые гости на других подобных фестивалях как в нашей стране, так и за рубежом.

Но это не единственное их амплуа: команда «Золотой шпоры» сама организует тематические фестивали, которые уже стали ежегодными и привлекают гостей со всей Беларуси и ближнего зарубежья. Всадники участвуют в реконструкциях сражений 1812 года, проводят родео в стиле вестерн и даже снимаются в кино. Кстати, семеро членов клуба входят в Гильдию каскадёров Республики Беларусь. Зимой они принимали участие в съёмках фильма «Пока будет небо» про Янку Купалу.

«Золотая шпора» участвует в рыцарском фесте с самого его появления. В этом году рыцари в сияющих доспехах вернутся, чтобы продемонстрировать своё мастерство на ристалище. Посмотреть выступления всадников можно будет 3 августа в 11.40 и 16.30 на Замковой горе.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.