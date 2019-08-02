|
Рыцарь «Мстиславской хоругвы»
02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Уже завтра жители района и гости города окунутся в эпоху Средневековья — время прекрасных дам и отважных рыцарей. Облачившись в доспехи, воины сойдутся в битвах, демонстрируя старинную технику ратного боя. Среди этих отважных и благородных мужчин будет и мстиславчанин Сергей Кудиков.
В 2009 году на Мстиславщине Сергей Александрович основал клуб исторической реконструкции «Мстиславская хоругва». Его основной задачей было воссоздание событий, быта, военного снаряжения эпохи Средневековья. Конечно же, в планах у мужчины было и участие во всевозможных фестивалях. Благодаря владению кузнечным ремеслом и рыцарскому фесту, его идеи реализовались.
▪ Эпоха Средневековья для Сергея Кудикова стала частью его жизни. Фото Натальи Манусовой.
Несколько лет Сергей Кудиков был единственным участником клуба, который представлял наш район на праздниках средневековой культуры. Со временем у него появились единомышленники.
— На разных этапах становления нашего клуба исторической реконструкции было достаточно желающих стать участниками нашей команды, — рассказывает Сергей Александрович. — В него входили как ребята, так и девушки. Но быть в клубе — это не просто числиться в нём. Время, денежные вложения, труд — всё, что необходимо для создания костюмов дам, доспехов рыцарей, оружия некоторых людей отпугивает. Поэтому состав клуба всегда меняется. В возрождении кузнечного дела на Мстиславщине, воссоздании доспехов рыцарей, участии во всевозможных фестивалях я вижу свою жизнь.
Для меня это один из способов саморазвития, открытия новых возможностей и знакомств. Это также один из моментов моего образа жизни.
В этом году мстиславский рыцарь планирует участвовать в боях вместе с участниками исторических клубов г. Могилёва, с которыми сотрудничает уже не один год. Также в шатрах Дома ремёсел расположится выставка мастера кузнечного дела, где будут представлены его работы.
— Чтобы в дальнейшем реализовать свою мечту, я планирую привлекать в клуб молодёжь, обучать их кузнечному ремеслу, технике и мастерству ведения боя, — говорит мстиславчанин. — Возможно, уже через несколько лет вы сможете увидеть на празднике средневековой культуры рыцарей мстиславской школы.
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра жители района и гости города окунутся в эпоху Средневековья — время прекрасных дам и отважных рыцарей. Облачившись в доспехи, воины сойдутся в битвах,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)