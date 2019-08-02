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Леонид Борткевич продаёт свой дом в деревне Валерьяново под Минском
Источник материала: Партизан
Легендарный солист "Песняров" продаёт свой дом под Минском за 465 тысяч долларов.
Загородный дом Борткевича / realt.by
Легендарный солист "Песняров" Леонид Борткевич продаёт свой дом в деревне Валерьяново под Минском. Усадьба продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте,
Это трёхуровневое здание площадью 437 квадратных метров. На первом этаже размещаются большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, кабинет, санузел.
В спальне обращают на себя внимание кровать, застланная огромным бело-красно-белым одеялом, и фрески на потолке.
На цокольном этаже размещаются сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовка, котельная.
Дом продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте.
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Легендарный солист "Песняров" продаёт свой дом под Минском за 465 тысяч долларов.
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