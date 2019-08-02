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Леонид Борткевич продаёт свой дом в деревне Валерьяново под Минском

02.08.2019 22:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный солист "Песняров" продаёт свой дом под Минском за 465 тысяч долларов.


Загородный дом Борткевича / realt.by

Легендарный солист "Песняров" Леонид Борткевич продаёт свой дом в деревне Валерьяново под Минском. Усадьба продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте, пишет TUT.by.

Это трёхуровневое здание площадью 437 квадратных метров. На первом этаже размещаются большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, кабинет, санузел.

В спальне обращают на себя внимание кровать, застланная огромным бело-красно-белым одеялом, и фрески на потолке.

На цокольном этаже размещаются сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовка, котельная.

Дом продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте.
 
 
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Легендарный солист "Песняров" продаёт свой дом под Минском за 465 тысяч долларов.
 
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