



Загородный дом Борткевича / realt.by





пишет TUT.by. Легендарный солист "Песняров" Леонид Борткевич продаёт свой дом в деревне Валерьяново под Минском. Усадьба продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте,TUT.by.





Это трёхуровневое здание площадью 437 квадратных метров. На первом этаже размещаются большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, кабинет, санузел.





В спальне обращают на себя внимание кровать, застланная огромным бело-красно-белым одеялом, и фрески на потолке.





На цокольном этаже размещаются сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовка, котельная.





Дом продаётся за 465 тысяч долларов в эквиваленте.