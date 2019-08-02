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Стало известно о приговоре мужчине, собиравшемуся взорвать машину у Кремля
Источник материала: Партизан
Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего взорвать машину у стен Кремля и сдавшегося полиции после переговоров с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мужчину признали виновным в хулиганстве. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Инцидент произошел 3 октября 2018 года в самом центре Москвы. Внедорожник Mercedes Gelandewagen пытался проехать под знак «кирпич» на Красную площадь, но был остановлен полицией у храма Василия Блаженного. Водитель требовал встречи с руководством страны и угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле. Им оказался 41-летний Дмитрий Шалай из Приморья.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии Виктор Золотов вышел на переговоры с «террористом» и уговорил его сдаться полиции. По словам парламентария, мужчина хотел пожаловаться президенту на беззаконие в уголовно-исполнительной системе.
Однако в сети усомнились во встрече Золотова с предпринимателем. В ответ глава Росгвардии опубликовал на сайте ведомства официальное заявление, в котором сообщил, что «никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях», а всех сомневающихся пригласил на Северный Кавказ для совместной борьбы с незаконными террористическими группами. Позже появилось видео, на котором видно, как Золотов садится в Gelandewagen.
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Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего взорвать машину у стен Кремля и сдавшегося...
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