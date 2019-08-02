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Белорусский разработчик мобильных игр вошел в мировую шестерку по скачиваниям
Источник материала: Партизан
Белорусская компания Say Games попала в топ-10 издателей по количеству скачиваний. лионов раз.
Об этом сообщает
В отдельном рейтинге по загрузкам в App Store и Google Play беларуская компания занял седьмое место.
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Белорусская компания Say Games попала в топ-10 издателей по количеству скачиваний. лионов раз.
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