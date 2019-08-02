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Белорусский разработчик мобильных игр вошел в мировую шестерку по скачиваниям

02.08.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская компания Say Games попала в топ-10 издателей по количеству скачиваний. лионов раз.



Об этом сообщает Dev.by. Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мобильных разработчиков мобильных приложений за второй квартал этого года. В десятке лучших паблишеров оказалась беларуская компания Say Games. В общем рейтинге она заняла шестое место, обойдя такие крупные компании как Tencent, Alibaba Group и Microsoft. За апрель-июнь их приложения скачали около 200 милн


В отдельном рейтинге по загрузкам в App Store и Google Play беларуская компания занял седьмое место.
 
 
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Белорусская компания Say Games попала в топ-10 издателей по количеству скачиваний. лионов раз.
 
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