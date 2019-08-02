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В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги

02.08.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги. Сперва они дарят им браслеты из ниток, а потом просят за это денег, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Минчанин Сергей рассказывает, что к нему на улицу подошел мужчина азиатской внешности:

— Шел в районе улицы Козлова. Подошел мужчина в костюме буддистского монаха, протянул руку, будто поздороваться хотел. Я тоже подал руку. Он мне завязал на запястье браслет из ниток. Я сразу поблагодарил. А потом он у меня монету попросил, — вспоминает Сергей. — Снял подарок и вернул, зачем мне этот браслет? Денег не дал.

Несколько таких «монахов» минчане видели в районе Немиги, площади Победы, в парке Горького. Один даже зашел на летнюю террасу кафе и «одаривал» посетителей. Многим неудобно отказываться от подарка и они дают деньги.

В МВД уточнили, что пока еще на «монахов» никто не жаловался. И посоветовали сообщать о подобных случаях в милицию.

— Мы рекомендуем обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы защитить свои права и права других людей, разобраться в ситуации, в которой они чувствовали себя не совсем комфортно, ощущали давление со стороны этих лиц, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. — Ведь на подобные уловки могут купиться и пенсионеры, и дети. Хорошо будет, если люди не будут оставаться равнодушными в подобных ситуациях.


Раньше минчане сообщали о продавцах флажков возле железнодорожного вокзала и в районе метро Якуба Коласа. Они протягивали флажки проходим, те брали и сразу же видели бумажку, на которой написано, что он стоит 3 рубля. Подобный «развод» наблюдали и жители Гродно
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги. Сперва они дарят им браслеты из ниток, а потом просят за это денег, сообщает FINANCE.TUT.BY.
 
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