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В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги
Источник материала: Партизан
В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги. Сперва они дарят им браслеты из ниток, а потом просят за это денег, сообщает
Минчанин Сергей рассказывает, что к нему на улицу подошел мужчина азиатской внешности:
— Шел в районе улицы Козлова. Подошел мужчина в костюме буддистского монаха, протянул руку, будто поздороваться хотел. Я тоже подал руку. Он мне завязал на запястье браслет из ниток. Я сразу поблагодарил. А потом он у меня монету попросил, — вспоминает Сергей. — Снял подарок и вернул, зачем мне этот браслет? Денег не дал.
Несколько таких «монахов» минчане видели в районе Немиги, площади Победы, в парке Горького. Один даже зашел на летнюю террасу кафе и «одаривал» посетителей. Многим неудобно отказываться от подарка и они дают деньги.
В МВД уточнили, что пока еще на «монахов» никто не жаловался. И посоветовали сообщать о подобных случаях в милицию.
— Мы рекомендуем обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы защитить свои права и права других людей, разобраться в ситуации, в которой они чувствовали себя не совсем комфортно, ощущали давление со стороны этих лиц, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. — Ведь на подобные уловки могут купиться и пенсионеры, и дети. Хорошо будет, если люди не будут оставаться равнодушными в подобных ситуациях.
Раньше минчане сообщали о продавцах флажков возле железнодорожного вокзала и в районе метро Якуба Коласа. Они протягивали флажки проходим, те брали и сразу же видели бумажку, на которой написано, что он стоит 3 рубля. Подобный «развод» наблюдали и жители Гродно.
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В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги. Сперва они дарят им браслеты из ниток, а потом просят за это денег, сообщает FINANCE.TUT.BY.
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