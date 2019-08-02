В Минске «буддистские монахи» разводят прохожих на деньги

Минчанин Сергей рассказывает, что к нему на улицу подошел мужчина азиатской внешности:





— Шел в районе улицы Козлова. Подошел мужчина в костюме буддистского монаха, протянул руку, будто поздороваться хотел. Я тоже подал руку. Он мне завязал на запястье браслет из ниток. Я сразу поблагодарил. А потом он у меня монету попросил, — вспоминает Сергей. — Снял подарок и вернул, зачем мне этот браслет? Денег не дал.





Несколько таких «монахов» минчане видели в районе Немиги, площади Победы, в парке Горького. Один даже зашел на летнюю террасу кафе и «одаривал» посетителей. Многим неудобно отказываться от подарка и они дают деньги.





В МВД уточнили, что пока еще на «монахов» никто не жаловался. И посоветовали сообщать о подобных случаях в милицию.





— Мы рекомендуем обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы защитить свои права и права других людей, разобраться в ситуации, в которой они чувствовали себя не совсем комфортно, ощущали давление со стороны этих лиц, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. — Ведь на подобные уловки могут купиться и пенсионеры, и дети. Хорошо будет, если люди не будут оставаться равнодушными в подобных ситуациях.







