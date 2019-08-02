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Обнаружен совершенно новый тип загадочных звезд

02.08.2019 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Астрономы обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов, которые могут возникнуть при нарушении обычного процесса гибели звезды. Небесное тело представляет собой очень маленькую и горячую звезду, которая быстро изменяет свой блеск из-за того, что внешние слои пытаются восстановить равновесие. Об этом сообщает издание Science Alert.



Новые объекты названы горячими субкарликовыми пульсаторами и они напоминают другую редкую разновидность звезд - высокоамплитудные голубые пульсаторы, об открытии которых было объявлено в 2017 году. Их яркость изменяется на несколько десятков процентов за 20-40 минут, а температура достигает 30 тысяч кельвинов. Пульсаторы не могут возникать в результате эволюции одиночной звезды. Исследователи считают, что причиной их формирования могло стать прохождение вблизи сверхмассивной черной дыры или слияние с другой звездой.

Четыре новые звезды пульсируют с периодами от 200 до 475 секунд, изменяя яркость на 5%. Они являются подтипом субкарликов В, которые несколько тусклее звезд главной последовательности того же спектрального класса (бело-голубой цвет). По своей массе они меньше Солнца в 2 раза, а по размеру - в 10 раз, что делает их довольно плотными. Температура субкарликов В достигает 20-40 тысяч кельвинов. Считается, что они возникают, когда звезда главной последовательности (например, Солнце) превращается в красный гигант, однако преждевременно теряет внешние слои по неизвестной причине.


Ученые пока не знают, что именно заставляет субкарлики В пульсировать. Причиной может быть накопление железа, приводящее к циклическому появлению непрозрачности в определенном слое звездной атмосферы. Это называется каппа-механизмом, и он заключается в нарушении состояния равновесия, когда слой атмосферы опускается вглубь звезды, становится слишком плотным и непрозрачным. В результате увеличивается давление, которое выталкивает слой обратно, увеличивая яркость субкарлика.
 
 
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Астрономы обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов, которые могут возникнуть при нарушении обычного процесса гибели звезды. Небесное тело...
 
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