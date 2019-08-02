Соболенко с трудом прошла Суарес-Наварро в Сан-Хосе. Тренер просил Арину не быть «капризной девочкой»

Источник материала: Tut.by

Победа над испанкой Карлой Суарес-Наварро вывела первую ракетку Беларуси Арину Соболенко в полуфинал турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 3:6, 6:2, 6:4. Арина имела проблемы с подачей, а разницу в счете сделал один брейк.



Фото: Reuters

Арина Соболенко (10 WTA) хорошо знакома с теннисом Карлы Суарес-Наварро (29 WTA) по матчам в финале прошлогоднего турнира в Нью-Хейвене, где белоруска оформила первый титул в рамках WTA-тура (6:1, 6:4), и в первом круге соревнований в Ухани (7:6, 2:6, 6:2), где также год назад Арина взяла титул .

В первом гейме новой встречи теннисисток у Соболенко не проходила первая подача. Она допустила две двойные ошибки и все равно выиграла гейм. Третья двойная случилась у Арины на брейк-пойнте соперницы — 1:2. При счете 2:3 Арина запросила коучинг.

— Хорошо играешь, оставайся чуть дольше в розыгрышах, — сказал тренер Соболенко Дмитрий Турсунов. — Ты ее растащишь в пять-шесть ударов. Продолжай играть активно, но с запасом. Начни бороться. Получай кайф от борьбы. Ничего страшного, если сразу не брейканешь. Просто продолжай давить.

В шестом гейме Арина получила двойной брейк-пойнт и на второй подаче соперницы пробила на вылет — 3:3. В седьмом гейме снова на брейк-пойнте у Суарес-Наварро Соболенко допустила двойную ошибку.

В девятом гейме Карла принимала на победу в сете. Виннер и два промаха на втором ударе Арины после подачи принесли Карле тройной сетбол. Далее у Арины дважды удалась первая подача, после чего испанка пробила в сетку и аут. Увы, в завершении игрового отрезка Арина записала в пассив шестую двойную ошибку — 3:6.