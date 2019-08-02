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Собака пыталась достать кошку, которая была на самовыгуле и "погрызла" автомобиль

03.08.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Владелец автомобиля обратился в милицию, написал заявление. Сотрудники составили протокол, и даже не удивились - мол, не первый случай уже.

Собака пыталась достать кошку, которая была на самовыгуле и "погрызла" автомобиль

Произошло это на ул. Луцкой в Бресте, автомобиль стоял у подъезда дома.

 
Теги: Брест
 
 
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  Владелец автомобиля обратился в милицию, написал заявление. Сотрудники составили протокол, и даже не удивились - мол, не первый случай уже. Произошло это на ул....
 
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