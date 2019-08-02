Источник материала: Виртуальный Брест

Владелец автомобиля обратился в милицию, написал заявление. Сотрудники составили протокол, и даже не удивились - мол, не первый случай уже.





Произошло это на ул. Луцкой в Бресте, автомобиль стоял у подъезда дома.