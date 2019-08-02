Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Источник материала: Виртуальный Брест

Встретить в дикой природе большого подорлика, выбранного в этом году в нашей стране птицей года, не так уж и просто. Но мы постараемся. В компании опытных орнитологов проберемся вглубь столинских лесов. Именно там, на Припятском Полесье, этих находящихся под угрозой полного исчезновения "краснокнижных" птиц гнездится нынче больше, чем во всем Евросоюзе. А также узнаем, как эта уникальная птица может помочь лесному хозяйству. Надеваем сапоги и в путь.







Большой подорлик — вот он. Сначала на высокой черной ольхе. Затем в руках у орнитологов. Не дерется, как это обычно бывает. Ведет себя спокойно и охотно позирует перед объективами. Дает возможность измерить себя и взять перо на анализ. Специалисты говорят: свое гнездо он покинет спустя примерно 10 дней.











Но почему такое внимание именно к нему? Старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий Домбровский вводит в курс дела: под подобной глобальной угрозой исчезновения в Беларуси находится только два вида птиц. Помимо большого подорлика это еще и вертлявая камышовка:



— Вертлявая камышовка при этом хоть и редкая птица, но ее численность исчисляется тысячами пар, а большого подорлика намного меньше. Тенденция — к дальнейшему уменьшению. Во многих европейских странах — Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдове — она и вовсе исчезла. В нашей стране, к счастью, гораздо больше диких мест. Но есть и другая проблема — в последние годы наши землепользователи стали гораздо активнее осваивать территорию: запахивают заброшенные поля, вырубают лес. Подорлик теряет охотничий биотоп.























Выход один — охранять. Искать гнезда — каждый год их выявляют около десяти. Ограничивать территорию рубки вокруг них — подорлику, скажем, отведена "зона тишины" рекордным радиусом в пятьсот метров. Впрочем, в нашей стране, где экономическая составляющая порой выигрывает у экологической, то и дело задаются вопросом: какой в этом смысл? Отвечая на него, Валерий Домбровский говорит не только о сохранении биоразнообразия и об устойчивости экосистемы (пропадет, дескать, из дикой природы один вид — под угрозой окажутся и остальные), но и о туристической изюминке:



— Не представляете, насколько этот вид привлекательный для туристов. В Польше большой подорлик живет только в одном национальном парке. Причем там обитает всего десять пар. Но достаточно большой поток людей ехал именно туда и именно ради него. Они сделали инфраструктуру, построили тропы. Да и в Беларуси посмотреть большого подорлика — обязательный пункт для каждого приезжающего в страну бердвотчера. В Европе нынче это тренд.



















Белорусская фишка — проект природоохранной общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны" "Спаси орленка!". Интерес взаимовыгодный. Неравнодушные перечисляют деньги, благодаря которым орнитологи смогут организовать экспедиции, проверить известные гнезда и обнаружить новые. А самые активные "благотворители" получат возможность поучаствовать в них и посмотреть на редкую птицу вблизи.



















Плюшки, впрочем, плюшками. Но есть и кнут. Не брать во внимание требования экологов лесное хозяйство попросту не имеет права. Слишком уж серьезные "бонусы" на кону.



— Есть определенные виды принуждения лесопользователей к соблюдению охранных обязательств, —уточняет национальный координатор проектов FSC в Беларуси Лев Федорович. — Во-первых, соответствующее законодательство. Иначе огромный штраф. Органов, которые в нашей стране контролируют природопользование и, в частности, работу лесхозов, очень много. С другой стороны, есть добровольные схемы сертификации. Одна из них — FSC. Сертификат подтверждает социальную, экологическую и экономическую ответственность. Если его за нарушения отзывают или приостанавливают, это в первую очередь репутационный риск. Значит, на этой территории есть серьезные проблемы, на которые стоит обратить внимание. Зачастую по следам FSC приходят и другие контролирующие органы. Во-вторых, к этой территории усиливается внимание и общественности. Наиболее действенный риск — экономический. Когда лет 8—10 лет назад сертификация только развивалась, огромным бонусом становилась возможность торговли круглым лесом на экспорт. Сейчас она запрещена. Теперь ограничения другие: у многих лесхозов есть обязательства по поставке сырья предприятиям "Беллесбумпрома". Если у лесхоза нашего сертификата нет, то и деревообрабатывающие предприятия не смогут продать свою продукцию за рубеж. На экспорт между тем ее идет около 75 процентов.







Интересные факты про большого подорлика:

* Белорусская популяция насчитывает примерно 120—160 пар, встречаются эти птицы преимущественно на болотах и торфяниках Припятского Полесья.



* Большой подорлик — один из четырех гнездящихся в Беларуси видов орлов. Вес самца достигает 2 кг, самки — 3,2 кг. Размах крыльев — до 180 сантиметров.



* Шесть белорусских подорликов шлют ученым сигналы через GPS-спутник. В рамках нового проекта АПБ ими пометят еще несколько птиц. Следить за их перемещением по стране и миру может каждый желающий онлайн на сайте ptushki.org.



