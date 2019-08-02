ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

03.08.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Встретить в дикой природе большого подорлика, выбранного в этом году в нашей стране птицей года, не так уж и просто. Но мы постараемся. В компании опытных орнитологов проберемся вглубь столинских лесов. Именно там, на Припятском Полесье, этих находящихся под угрозой полного исчезновения "краснокнижных" птиц гнездится нынче больше, чем во всем Евросоюзе. А также узнаем, как эта уникальная птица может помочь лесному хозяйству. Надеваем сапоги и в путь.

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Большой подорлик — вот он. Сначала на высокой черной ольхе. Затем в руках у орнитологов. Не дерется, как это обычно бывает. Ведет себя спокойно и охотно позирует перед объективами. Дает возможность измерить себя и взять перо на анализ. Специалисты говорят: свое гнездо он покинет спустя примерно 10 дней. 

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Но почему такое внимание именно к нему? Старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий Домбровский вводит в курс дела: под подобной глобальной угрозой исчезновения в Беларуси находится только два вида птиц. Помимо большого подорлика это еще и вертлявая камышовка: 

— Вертлявая камышовка при этом хоть и редкая птица, но ее численность исчисляется тысячами пар, а большого подорлика намного меньше. Тенденция — к дальнейшему уменьшению. Во многих европейских странах — Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдове — она и вовсе исчезла. В нашей стране, к счастью, гораздо больше диких мест. Но есть и другая проблема — в последние годы наши землепользователи стали гораздо активнее осваивать территорию: запахивают заброшенные поля, вырубают лес. Подорлик теряет охотничий биотоп. 

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Выход один — охранять. Искать гнезда — каждый год их выявляют около десяти. Ограничивать территорию рубки вокруг них — подорлику, скажем, отведена "зона тишины" рекордным радиусом в пятьсот метров. Впрочем, в нашей стране, где экономическая составляющая порой выигрывает у экологической, то и дело задаются вопросом: какой в этом смысл? Отвечая на него, Валерий Домбровский говорит не только о сохранении биоразнообразия и об устойчивости экосистемы (пропадет, дескать, из дикой природы один вид — под угрозой окажутся и остальные), но и о туристической изюминке:

— Не представляете, насколько этот вид привлекательный для туристов. В Польше большой подорлик живет только в одном национальном парке. Причем там обитает всего десять пар. Но достаточно большой поток людей ехал именно туда и именно ради него. Они сделали инфраструктуру, построили тропы. Да и в Беларуси посмотреть большого подорлика — обязательный пункт для каждого приезжающего в страну бердвотчера. В Европе нынче это тренд. 

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Белорусская фишка — проект природоохранной общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны" "Спаси орленка!". Интерес взаимовыгодный. Неравнодушные перечисляют деньги, благодаря которым орнитологи смогут организовать экспедиции, проверить известные гнезда и обнаружить новые. А самые активные "благотворители" получат возможность поучаствовать в них и посмотреть на редкую птицу вблизи. 

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Плюшки, впрочем, плюшками. Но есть и кнут. Не брать во внимание требования экологов лесное хозяйство попросту не имеет права. Слишком уж серьезные "бонусы" на кону.

— Есть определенные виды принуждения лесопользователей к соблюдению охранных обязательств, —уточняет национальный координатор проектов FSC в Беларуси Лев Федорович. — Во-первых, соответствующее законодательство. Иначе огромный штраф. Органов, которые в нашей стране контролируют природопользование и, в частности, работу лесхозов, очень много. С другой стороны, есть добровольные схемы сертификации. Одна из них — FSC. Сертификат подтверждает социальную, экологическую и экономическую ответственность. Если его за нарушения отзывают или приостанавливают, это в первую очередь репутационный риск. Значит, на этой территории есть серьезные проблемы, на которые стоит обратить внимание. Зачастую по следам FSC приходят и другие контролирующие органы. Во-вторых, к этой территории усиливается внимание и общественности. Наиболее действенный риск — экономический. Когда лет 8—10 лет назад сертификация только развивалась, огромным бонусом становилась возможность торговли круглым лесом на экспорт. Сейчас она запрещена. Теперь ограничения другие: у многих лесхозов есть обязательства по поставке сырья предприятиям "Беллесбумпрома". Если у лесхоза нашего сертификата нет, то и деревообрабатывающие предприятия не смогут продать свою продукцию за рубеж. На экспорт между тем ее идет около 75 процентов. 

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика


Интересные факты про большого подорлика:

* Белорусская популяция насчитывает примерно 120—160 пар, встречаются эти птицы преимущественно на болотах и торфяниках Припятского Полесья.

* Большой подорлик — один из четырех гнездящихся в Беларуси видов орлов. Вес самца достигает 2 кг, самки — 3,2 кг. Размах крыльев — до 180 сантиметров.

* Шесть белорусских подорликов шлют ученым сигналы через GPS-спутник. В рамках нового проекта АПБ ими пометят еще несколько птиц. Следить за их перемещением по стране и миру может каждый желающий онлайн на сайте ptushki.org.

Репортаж из столинского леса: как в Беларуси спасают большого подорлика

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Встретить в дикой природе большого подорлика, выбранного в этом году в нашей стране птицей года, не так уж и просто. Но мы постараемся. В компании опытных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюз поздравил передовиков жатвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Новости Дзержинска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика