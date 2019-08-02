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Группа Спасение даёт большой концерт на площади Ленина (вход свободный, если что)
03.08.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 3 августа 2019 года на площади Ленина состоится концерт группы «Спасение», посвященный 30-летию группы и 1000-летию Бреста.
Начало в 21.00
И несколько клипов для тех, кто ещё не знает этих исполнителей (что странно, если вы действительно брестчанин)
И в нагрузку - невероятно старый клип, один из первых, снимался в Бресте:
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Сегодня, 3 августа 2019 года на площади Ленина состоится концерт группы «Спасение», посвященный 30-летию группы и 1000-летию Бреста. Начало в 21.00 И несколько клипов...
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