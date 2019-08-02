Группа Спасение даёт большой концерт на площади Ленина (вход свободный, если что)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 3 августа 2019 года на площади Ленина состоится концерт группы «Спасение», посвященный 30-летию группы и 1000-летию Бреста.





Начало в 21.00

И несколько клипов для тех, кто ещё не знает этих исполнителей (что странно, если вы действительно брестчанин)

И в нагрузку - невероятно старый клип, один из первых, снимался в Бресте: