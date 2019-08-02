«Фонтан 1000-летия» нужно как-то обезопасить от желающих покупаться, но вот как?

Источник материала: Виртуальный Брест

В выпусках «Буг-информ» мы много рассказываем о том, что происходит в Бресте в плане благоустройства города. Говорим об объектах, у которых основная функция - приносить радость нам, брестчанам.





Но, наверное, мало поднимаем тем, о нашей культуре поведения, о том неумении беречь и ценить то, что сделано. Яркий пример - открывшийся неделю назад «Фонтан 1000-летия» - его не сломали, к счастью, но в дорогостоящем оборудовании произошел сбой… по вине тех, кто фонтанную конструкцию использовал в качестве бассейна. Когда включат фонтан и как он будет работать - расскажет Юлия Силюк.

Журналист Ю. Силюк.

Оператор Г. Пекарский