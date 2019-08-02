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«Фонтан 1000-летия» нужно как-то обезопасить от желающих покупаться, но вот как?
03.08.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В выпусках «Буг-информ» мы много рассказываем о том, что происходит в Бресте в плане благоустройства города. Говорим об объектах, у которых основная функция - приносить радость нам, брестчанам.
Но, наверное, мало поднимаем тем, о нашей культуре поведения, о том неумении беречь и ценить то, что сделано. Яркий пример - открывшийся неделю назад «Фонтан 1000-летия» - его не сломали, к счастью, но в дорогостоящем оборудовании произошел сбой… по вине тех, кто фонтанную конструкцию использовал в качестве бассейна. Когда включат фонтан и как он будет работать - расскажет Юлия Силюк.
Журналист Ю. Силюк.
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В выпусках «Буг-информ» мы много рассказываем о том, что происходит в Бресте в плане благоустройства города. Говорим об объектах, у которых основная функция -...
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