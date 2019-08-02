ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте $300 тысяч

03.08.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Крупный белорусский поставщик сантехники, электротехники и комплектующих компания “Чистый Берег” открыла свой первый региональный магазин. По ряду причин выбор пал на Брест: сначала в тестовом режиме, а теперь и в полноценном заработал супермаркет под брендом “Чистого Берега” на Карьерной, 13/1. Это первый магазин в городе, где можно купить всю комплектующую для инженерии.

Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте 0 тысяч

– Посетителям теперь не нужно «бегать» по магазинам в поиске комплектующих. В «Чистом береге» есть все: задвижки, затворы, клапаны, вентили, тройники и «колена» любых размеров, – говорит представитель сети.. – В Бресте живет много строителей и специалистов, большинство горожан делают ремонты дома самостоятельно. Уверены, все они оценят возможность купить все и сразу. Удобно это и для профессионалов.

Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте 0 тысяч

Площадь магазина составляет около 1000 квадратных метров. На полках размещено порядка 100 тысяч единиц товара.

Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте 0 тысяч

Философия “Чистого Берега” - магазины для профессионалов и тех, кто выбирает строительство своими руками. В отличие от многопрофильных строймаркетов, “Чистый Берег” как специализированный продавец глубоко прорабатывает отдельные направления, в частности сантехнику. В магазине можно найти все варианты трубопроводных систем, котельного оборудования, насосов, запорной арматуры и электрики. В крайнем случае заказать из логистического центра в Минске.

Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте 0 тысяч

“Чистый Берег” инвестировал в открытие магазина около 300 тысяч долларов, а рабочие места предоставил 25 брестчанам.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Крупный белорусский поставщик сантехники, электротехники и комплектующих компания “Чистый Берег” открыла свой первый региональный магазин. По ряду причин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюз поздравил передовиков жатвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Новости Дзержинска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская сумка через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика