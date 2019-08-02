Столичная компания инвестировала в открытие магазина в Бресте $300 тысяч

Источник материала: Виртуальный Брест

Крупный белорусский поставщик сантехники, электротехники и комплектующих компания “Чистый Берег” открыла свой первый региональный магазин. По ряду причин выбор пал на Брест: сначала в тестовом режиме, а теперь и в полноценном заработал супермаркет под брендом “Чистого Берега” на Карьерной, 13/1. Это первый магазин в городе, где можно купить всю комплектующую для инженерии.





– Посетителям теперь не нужно «бегать» по магазинам в поиске комплектующих. В «Чистом береге» есть все: задвижки, затворы, клапаны, вентили, тройники и «колена» любых размеров, – говорит представитель сети.. – В Бресте живет много строителей и специалистов, большинство горожан делают ремонты дома самостоятельно. Уверены, все они оценят возможность купить все и сразу. Удобно это и для профессионалов.





Площадь магазина составляет около 1000 квадратных метров. На полках размещено порядка 100 тысяч единиц товара.





Философия “Чистого Берега” - магазины для профессионалов и тех, кто выбирает строительство своими руками. В отличие от многопрофильных строймаркетов, “Чистый Берег” как специализированный продавец глубоко прорабатывает отдельные направления, в частности сантехнику. В магазине можно найти все варианты трубопроводных систем, котельного оборудования, насосов, запорной арматуры и электрики. В крайнем случае заказать из логистического центра в Минске.





“Чистый Берег” инвестировал в открытие магазина около 300 тысяч долларов, а рабочие места предоставил 25 брестчанам.