Пятничный совет редакции: Нереальные «ПАЦАНЫ»

Источник материала: Новости Дзержинска

Традиционный пятничный совет редакции.

Традиционно в пятницу попробуем проконтролировать ваш выходной досуг. Вернее, даже не проконтролировать, а мягко подтолкнуть в правильном направлении просмотра хороших сериалов дома на диване. На первый взгляд такая себе перспектива, но если рассмотреть другие альтернативы, окажется, что эта — самая безобидная.

И сегодня у нас на кону американский телесериал от Sony Pictures и Amazon Studios — «Пацаны». Глядя на название, можно подумать, что наши очень западные партнеры наконец-то взялись за ум и стали снимать реальные «пацанские» сериалы. И это так и не так одновременно: сериал действительно выше всяческих похвал, он про «пацанов», но «пацаны» — нереальные.





Кто бы что ни говорил, а американцы серьезно повернуты на комиксах. Это такие истории в картинках, которые ТАМ (многозначительно кивает в сторону запада) детишки читают вместо сказок. Только если у нас подобные интересы заканчиваются приблизительно на том моменте, когда у кого-то где-то что-то выросло, у них для многих это челлендж длиною в жизнь.

На котором предприимчивые американцы быстро научились зарабатывать. Очень хорошо научились и очень хорошие деньги. Посмотрите на тех же MARVEL и DC, которые штампуют супергеройские фильмы с такой скоростью, что даже подташнивать начинает: и от скорости, и от количества, победившего качество.

Но есть, скажем так, и другие комиксы, другие фильмы и сериалы по ним. Пожалуй, лучшим примером для иллюстрации в нашем случае будет фильм «Хранители» Зака Снайдера — в нем показана обратная сторона супергеройской сущности со всеми теми же проблемами, что и у обычного человека.





Злость, зависть, мелочность, ревность, жадность, ненависть и, что, наверное, хуже всего, — пренебрежение к человеческой жизни. Обладая неординарными способностями (и возможностями), очень легко возомнить себя боженькой и начать причинять добро по всей Земле, прикрываясь какими-нибудь благими намерениями.

Сериал «Пацаны», если не целиком и полностью про это, то, по крайней мере, в теме. Мир, в котором происходят события, знает и любит супергероев. Существует даже специальная организация, курирующая их деятельность: она набирает людей со сверхъестественными способностями по всему миру, усиленно их пиарит и зарабатывает на этом миллиарды.





Естественно, такой организации совершенно не выгодно, чтобы образ рыцарей в сияющих доспехах, который они усиленно формировали десятками лет для своих подопечных, оказался запятнан. Хотя на самом деле таких «пятен» за прошедший промежуток времени набралось порядочное количество.

И на поверхность они не всплыли исключительно из-за чеков на кругленькие суммы, вовремя выписанных на имя пострадавшей стороны. Проблема в том, что далеко не всем совесть позволяет принять такой чек. И вот как раз таки для них существует другая организация — «Пацаны» (локализация английского варианта The Boys).





Это такой специальный отряд ЦРУ, задача которого держать в узде зажравшихся и местами банально коррумпированных супергероев. Вот про него-то, если в двух словах, вышеупомянутый телесериал. С персоналиями, разумеется, кровью, кишками, обнаженкой (рейтинг у сериала совершенно не детский), отлично поставленными боями, хорошей графикой, прекрасным актерским составом и готовыми к просмотру восьмью сериями.

Аккурат должно хватить для качественного досуга. Удачных выходных!





