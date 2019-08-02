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Водитель в последний момент увернулся от падающего дерева: эффектное видео из России

03.08.2019 07:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эффектные кадры снял видеорегистратор в Курском районе России: белый Hyundai сумел увернуться от большого тополя, который упал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Все могло закончиться серьезной аварией, но благодаря отличной реакции водителя никто не пострадал.

 
 
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