Водитель в последний момент увернулся от падающего дерева: эффектное видео из России

Источник материала: Tut.by

Эффектные кадры снял видеорегистратор в Курском районе России: белый Hyundai сумел увернуться от большого тополя, который упал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Все могло закончиться серьезной аварией, но благодаря отличной реакции водителя никто не пострадал.