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Водитель в последний момент увернулся от падающего дерева: эффектное видео из России
Источник материала: Tut.by
Эффектные кадры снял видеорегистратор в Курском районе России: белый Hyundai сумел увернуться от большого тополя, который упал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Все могло закончиться серьезной аварией, но благодаря отличной реакции водителя никто не пострадал.
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Все могло закончиться серьезной аварией.
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