ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где и какую бытовую технику сейчас можно купить дешевле, чем в интернете

03.08.2019 08:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крупные торговые сети время от времени устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Причем купить устройства иногда получается даже дешевле, чем у других продавцов в интернете. Мы проверили популярные предложение и выбрали те, что действительно продаются по более низкой цене.


Фото: stevepb / pixabay.com

21vek.by

По 4 августа по промокоду «ПОДАРОК» здесь можно купить заранее подготовленный ряд товаров со скидкой до 40%, а также получить скидку в 10% на все остальные товары на сайте.

Так, например, холодильник Beko RCSK310M20S продается за 540,80 рублей вместо 600−670 рублей в Сети. Общий внутренний объем этой модели составляет 300 литров, класс потребления энергии — А+, мощность замораживания — до пяти килограмм в сутки. Во время работы уровень шума не превышает 40 дБ.

Выгодно можно приобрести и стиральную машинку Indesit IWSC 51 051 BY. Она сейчас стоит 375,20 рублей. У других продавцов — не менее 417 рублей. Максимальная загрузка белья — пять килограммов, расход воды за одну стирку — 43 литра. Класс энергопотребления — А, скорость отжима — тысяча оборотов в минуту. В наличии также 16 различных программ для стирки разных вещей и белья.

Микроволновка Horizont 20MW800−1378 в «21 веке» стоит 116 рублей, в интернете — до 145 рублей. У нее 20 литров внутреннего объема, мощность в 800 Вт, функция таймера на 35 минут и режим разморозки, а также механическая система управления с поворотными переключателями.

 

«5 элемент»

Сейчас в магазинах сети скидки на некоторые устройства действуют по 12 августа.

К таким товарам относится и телевизор Samsung UE50RU7200U, продающийся за 1440 рублей вместо 1456−1599 рублей у других продавцов. Главные фишки этого ТВ: диагональ 50 дюймов, 4K-разрешение, поддержка HDR10+, индекс частоты обновления в 100 Гц, а также обновленная система Smart TV на базе операционной системы Tizen.

Еще одно устройство с выгодной ценой — внешний аккумулятор Canyon CNE-CPB100. В «5 элементе» за него просят 27,99 рублей, в интернете — от 37,9 до 48 рублей. Емкость батареи аппарата равняется 10 000 мАч, в комплекте поставки также есть кабель для зарядки. Полного объема пауэрбанка хватит, чтобы несколько раз зарядить топовые смартфоны вроде Samsung Galaxy S10+ или Huawei P30 Pro.

Стиральную машину Electrolux PerfectCare 600 продавец отдает за 699 рублей. Минимальная цена у конкурентов — 799 рублей, максимальная — 1703 рубля. Ее краткие характеристики: загрузка в семь килограмм, класс энергопотребления — А+++, расход воды — 52 литра за стирку. Скорость отжима составляет 1200 оборотов в минуту, есть 14 программ стирки. Уровень шума — не более 58 дБ.

 

«Техноплюс»

Мультиварка Redmond RMC-M22 в этой сети оценивается в 109,99 рублей (по 2 сентября). На Kupi.TUT.BY ее цена доходит и до 143 рублей. Мощность модели — 860 Вт, внутренний объем — пять литров. Есть таймер с возможностью установки отложенного запуска, а также множество программ для готовки, включая плов, йогурты и различные каши.

Погружной блендер Bosch MSM 67150 «Техноплюс» отдает за 129,99 рублей. Начальная цена в Сети у других продавцов — 138 рублей, максимальная — 170 рублей. К особенностям этого блендера относится максимальная мощность в 750 Вт, 12 скоростей работы с возможностью плавной регулировки, а также измельчитель, мерный стакан и венчик для взбивания, идущие в комплекте поставки.

Существенно подешевел и утюг Redmond RI-C262. Сейчас его можно купить за 49,99 рублей против 64−96 рублей в других магазинах. К особенностям этого утюга можно отнести разве что функции автоматического отключения, вертикального отпаривания, а также парового удара. Кроме того, в него встроена система защиты от накипи и самоочистки.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гумарэсачка. Адкрываючы цуды сэрцаў…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Полесская правда
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика