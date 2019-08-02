Где и какую бытовую технику сейчас можно купить дешевле, чем в интернете

Источник материала: Tut.by

Крупные торговые сети время от времени устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Причем купить устройства иногда получается даже дешевле, чем у других продавцов в интернете. Мы проверили популярные предложение и выбрали те, что действительно продаются по более низкой цене.



Фото: stevepb / pixabay.com

21vek.by

По 4 августа по промокоду «ПОДАРОК» здесь можно купить заранее подготовленный ряд товаров со скидкой до 40%, а также получить скидку в 10% на все остальные товары на сайте.

Так, например, холодильник Beko RCSK310M20S продается за 540,80 рублей вместо 600−670 рублей в Сети. Общий внутренний объем этой модели составляет 300 литров, класс потребления энергии — А+, мощность замораживания — до пяти килограмм в сутки. Во время работы уровень шума не превышает 40 дБ.

Выгодно можно приобрести и стиральную машинку Indesit IWSC 51 051 BY . Она сейчас стоит 375,20 рублей. У других продавцов — не менее 417 рублей. Максимальная загрузка белья — пять килограммов, расход воды за одну стирку — 43 литра. Класс энергопотребления — А, скорость отжима — тысяча оборотов в минуту. В наличии также 16 различных программ для стирки разных вещей и белья.

Микроволновка Horizont 20MW800−1378 в «21 веке» стоит 116 рублей, в интернете — до 145 рублей. У нее 20 литров внутреннего объема, мощность в 800 Вт, функция таймера на 35 минут и режим разморозки, а также механическая система управления с поворотными переключателями.

«5 элемент»

Сейчас в магазинах сети скидки на некоторые устройства действуют по 12 августа.

К таким товарам относится и телевизор Samsung UE50RU7200U , продающийся за 1440 рублей вместо 1456−1599 рублей у других продавцов. Главные фишки этого ТВ: диагональ 50 дюймов, 4K-разрешение, поддержка HDR10+, индекс частоты обновления в 100 Гц, а также обновленная система Smart TV на базе операционной системы Tizen.

Еще одно устройство с выгодной ценой — внешний аккумулятор Canyon CNE-CPB100 . В «5 элементе» за него просят 27,99 рублей, в интернете — от 37,9 до 48 рублей. Емкость батареи аппарата равняется 10 000 мАч, в комплекте поставки также есть кабель для зарядки. Полного объема пауэрбанка хватит, чтобы несколько раз зарядить топовые смартфоны вроде Samsung Galaxy S10+ или Huawei P30 Pro.

Стиральную машину Electrolux PerfectCare 600 продавец отдает за 699 рублей. Минимальная цена у конкурентов — 799 рублей, максимальная — 1703 рубля. Ее краткие характеристики: загрузка в семь килограмм, класс энергопотребления — А+++, расход воды — 52 литра за стирку. Скорость отжима составляет 1200 оборотов в минуту, есть 14 программ стирки. Уровень шума — не более 58 дБ.

«Техноплюс»

Мультиварка Redmond RMC-M22 в этой сети оценивается в 109,99 рублей (по 2 сентября). На Kupi.TUT.BY ее цена доходит и до 143 рублей. Мощность модели — 860 Вт, внутренний объем — пять литров. Есть таймер с возможностью установки отложенного запуска, а также множество программ для готовки, включая плов, йогурты и различные каши.

Погружной блендер Bosch MSM 67150 «Техноплюс» отдает за 129,99 рублей. Начальная цена в Сети у других продавцов — 138 рублей, максимальная — 170 рублей. К особенностям этого блендера относится максимальная мощность в 750 Вт, 12 скоростей работы с возможностью плавной регулировки, а также измельчитель, мерный стакан и венчик для взбивания, идущие в комплекте поставки.

Существенно подешевел и утюг Redmond RI-C262 . Сейчас его можно купить за 49,99 рублей против 64−96 рублей в других магазинах. К особенностям этого утюга можно отнести разве что функции автоматического отключения, вертикального отпаривания, а также парового удара. Кроме того, в него встроена система защиты от накипи и самоочистки.