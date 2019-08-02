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«Рабочий день - 12−15 часов». Как повар ведет блог о Минске

03.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александру 27 лет. Он трудится поваром в ресторане, а еще ведет блог о Минске, где выкладывает интересные фото города и рассказывает, куда сходить в выходные. 42.TUT.BY поговорил с ним о блогерстве и работе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В фильме у поваров были самые крутые тусовки, и я подумал: это мое»

— Я работаю поваром с 18 лет, но первые деньги заработал в 14. Мама тогда в шутку сказала, что если нам не нравятся купленные ею вещи, то «идите работайте». И мы со старшим братом Максимом пошли расклеивать объявления — за день заработали себе на поддельные кроссовки DC со Ждановичей, — смеется Саша.

В школе парень о блогерстве не мечтал: ему нравились фотография и труды, окружающие даже пророчили ему карьеру краснодеревщика. Но затем он увидел фильм 2005 года «Waiting…» (в российском прокате «Большая жратва») и решил: пойдет в повара.

— В фильме у поваров были самые крутые тусовки, и я подумал: это мое. А как на самом деле? По большей части так и есть: всегда есть еда и алкоголь. Но я говорю про бурную молодость — сейчас я женат, и у меня есть дочка.

Хотя Саша окончил кулинарный колледж по специальности «повар, повар детского питания», готовит он не для детей. За это время довелось поработать и в столовой БГУ («самые классные бутерброды с крабовыми палочками»), и в «Суши весла», Bistro de Luxe, Feelini cafe, Malt & Hops, The Black Door, Sea Food Bar, и даже один день готовил шаурму. А сейчас Александр трудится старшим поваром в ресторане Ember в Double Tree by Hilton — говорит, это можно сравнить с работой на огромном крейсере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Дэйли Минск (@daily_minsk) 5 Июн 2019 в 2:04 PDT

— Средняя зарплата повара по городу — 800−900 рублей. Вот сейчас я получаю около тысячи, плюс-минус. Но рабочий день повара — 12−15 часов, причем, как правило, 15 часов мы работаем в выходные или праздничные дни, — говорит Саша. — Поэтому на блог у меня немного времени.

«Если Бузова сделает что-то прикольное для Минска, то почему бы и не разместить»


Изначально блогом занимался тот самый брат Максим, с которым Саша заработал на кроссовки. Но постепенно он отошел от дел. Так что Александр сейчас ведет блог в Telegram, Instagram и Twitter. Контент везде примерно одинаковый: интересные детали, гид по Минску, обзоры интересных мест.

— Мне бы хотелось, чтобы люди читали мои посты, а потом в свой выходной не сидели дома, а шли гулять по городу, — говорит блогер. — Я стараюсь показывать не только то, что интересно подписчикам, но и мне самому. Например, я люблю Комаровку, зашел туда, увидел интересного парня с афро и выложил его в блог. Не думаю, что он против, все минчане дружелюбные, приветливые. Можно к любому подойти и пожелать хорошего дня, никогда конфликтов не было. С блогом жить стало интересней, это точно. Например, когда я готовил текст про День донора, то случайно познакомился с Максом Коржом.

Саша говорит, что на некоторые публикации нужно время. Так, чтобы собрать информацию для поста про муралы Минска, потребовалось два дня.

— А бывает, наоборот, не собираешься ничего писать, приходишь куда-нибудь, а там, например, мопсо-кофейня. Я сделал про нее пост, пока пил кофе. А самые популярные посты — про пять любимых точек на Комаровке и необычные прохладительные напитки.

— Рекламу я помечаю, но ее на самом деле немного. Причем я никогда не разместил бы то, что мне самому не нравится. Недавно не поставил пост про Burger King и про одну девушку-блогера: мне ее ник не понравился.

— А про Ольгу Бузову поставил бы?

— Если Бузова сделает что-то прикольное для Минска, то почему бы и не разместить?

Но пока вся прибыль от блога идет на его раскрутку. Помню, я заказал рекламу, когда подрабатывал в Sea Food Bar на открытой кухне, и посетители меня узнавали, здоровались. Однажды ко мне подошел начальник и сказал: «Ты что, блогер? Я был в шоке, когда у меня твоя реклама высветилась».

Сейчас у меня в приоритете — карьерный рост: хочу получить следующую ступень. А по блогу — попробовать YouTube и, может, сделать что-то связанное с кухней. Но пока времени не хватает ни на что.

 
Теги: Минск
 
 
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