С Божьей помощью: как работают дейтинг-приложения для верующих

Источник материала: Tut.by

Во всем мире набирают популярность приложения для знакомств, рассчитанные на представителей конкретных религий. Чем дейтинговые приложения для верующих отличаются от Tinder и что об этом думают представители духовенства?

Дейтинговые сервисы становятся все более нишевыми. Причем ниши с каждым годом кажутся все уже и предметнее. Дейтинг-приложениями успели обзавестись сторонники Трампа, любители бородатых мужчин, поклонники Микки Мауса, свою платформу для знакомств создали ненавистники глютена.

Особое место в нишевых дейтинг-сервисах занимают приложения для знакомств, рассчитанные на конкретные религиозные течения. По мнению экспертов, эти сервисы будут активно развиваться в будущем.

«Несмотря на то, что мир становится глобальным, в целом есть движение в сторону того, что людям все больше важны самоидентичность и, как следствие, поиск себе подобных, в том числе в вопросе религии», — уверен предприниматель, участник американского стартап-акселератора 500 Startups Арик Ахвердян.

«Во многом это происходит из-за того, что увеличивается миграция, — переезжая, человек хочет найти своих. Не думаю, что будет появляться больше религиозных дейтинг-приложений — существующих вполне достаточно. Скорее всего, будет расти активность в них», — считает он.

Мусульмане

Одни из самых обсуждаемых дейтинговых приложений для мусульман — это Muzmatch и Minder.

Muzmatch привлек к себе внимание провокационной рекламой со слоганом «халяльные свидания», которая появилась в общественном транспорте Великобритании больше полугода назад. Minder вызвал дискуссию в контексте созвучия с самым известным дейтинговым сервисом Tinder.

При этом разработчики подчеркивают: приложения созданы не для поиска свиданий или партнера на одну ночь. Главная цель — помочь пользователям найти мужа или жену.

«Религиозный дейтинг действительно серьезный. Ты не будешь ради нескольких месяцев потусоваться, позаниматься любовью искать себе человека обязательно твоей религии. А вот если ты хочешь жениться или выйти замуж и завести детей, вот тогда ты становишься клиентом религиозного сервиса знакомств», — считает Михаил Гуревич, бывший гендиректор компании "Медиамир", которая управляла сервисом Love Planet.

Самым серьезным кажется приложение Single Muslim. При регистрации там пользователь должен указать, когда именно он хотел бы вступить в брак, завести детей, в каких условиях и с кем он проживает сейчас. В Single Muslim зарегистрироваться могут и родители, и братья и сестры человека, которому необходимо найти пару.

Женщины уточняют, носят ли они хиджаб или никаб и привлекают ли их мужчины с бородой. Мужчины, в свою очередь, могут отметить, ищут ли они жену в хиджабе или никабе и есть ли у них борода.

Во всех дейтинговых приложениях для мусульман нужно выбрать религиозное течение — сунниты или шииты, указать, придерживаетесь ли вы халяльной диеты и соблюдаете ли намаз.

В Muzmatch, заплатив 5 долларов в месяц, можно даже настроить уровень религиозности — по шкале из 100 процентов. Основатель Шахзад Юнас оценивает потенциальный рынок одиноких мусульман в 400 миллионов человек по всему миру.

Что думают о дейтинговых приложениях для верующих представители духовенства?

Ильдар Аляутдинов, председатель Духовного управления мусульман Москвы

Я отношусь к идее таких приложений положительно.

Площадок, где люди знакомятся, сегодня не так много, поэтому приложения могут быть решением.

Что я могу посоветовать тем, кто решил ими воспользоваться?





Во-первых, вам стоит понять, какие качества в спутнике жизни для вас самые важные, и искать именно их. В этом смысле анкета человека в приложении может многое подсказать. Обратите внимание на графы — отношение к браку, суннит человек или шиит, его уровень религиозности. Очень важно, чтобы муж и жена были на одной духовной волне.

Перед тем как встретиться с человеком, в переписке можно обговорить самые важные для вас вопросы. Ответы пользователя на них и станут вам подсказкой — ваш это избранник/избранница или нет.

При этом я бы не советовал слишком долго переписываться и вести нескончаемый диалог. Внутренний голос и ваша душа должны вам подсказать, что человек ваш.

Если подсказала, то стоит встречаться. Если вдруг на свидании вы поняли, что ошиблись с выбором, то в этом нет ничего страшного, не отчаивайтесь — вы можете сходить еще на несколько свиданий, религия этого не осуждает.

Однако важно, чтобы встречи проходили в общественном месте или в присутствии родственников. Необязательно родителей, это может быть брат, например.

Конечно, не могу не отметить, что важно соблюдать этические нормы и при переписке. Женщины могут публиковать снимки, где открыты только лицо и кисти рук. Остальное открывать не стоит. Обсуждаемые темы также должны быть в рамках ислама.

Иудеи

Здесь речь пойдет не только о религиозном, но и религиозно-этническом дейтинге.

Одно из самых обсуждаемых приложений — JSwipe.

В его дизайне, в отличие от многих религиозных приложений, которые копируют интерфейс Тиндера, много религиозной символики.

Например, когда вы лайкаете фотографию пользователя, на экране появляется стикер — синяя звезда Давида. Если вы нажимаете дислайк, появляется та же звезда, но красного цвета.

Когда происходит совпадение (вы нажимаете лайк на профиль человека, который до этого лайкнул ваши фотографии), на экране может появиться картинка с одним из символов иудейской свадьбы — разбитым стаканом и фразой — «Мазл Тов!»





В JSwipe максимально детально разработана премиальная версия аккаунта. За 30 долларов в месяц вы можете анонимно просматривать профили тех, кому вы понравились, следить, какие ваши фотографии больше всего привлекают внимание, менять свое местонахождение. Есть даже услуга «родительский платеж» — можно отправить родителям по электронной почте чек для оплаты своего премиального аккаунта.

И в JSwipe, и в других похожих сервисах не обязательно строго относить себя к религии. При регистрации необходимо выбрать свое отношение к иудаизму из шести опций — ортодоксальное, консервативное, традиционное, реформаторское, просто евреи и желающие обратиться в иудаизм. Если вам не подходит ни одна из них, можно указать собственную.

В СМИ стали появляться статьи о том, что многие пользователи таких сервисов — не иудеи и не евреи. Некоторые из них якобы хотят найти себе пару в таких приложениях потому, что предполагают — партнеры-евреи и иудеи имеют репутацию работящих, хорошо образованных и заботливых.

Проблема наличия в таких сервисах людей другой национальности и религии серьезно беспокоит представителей еврейских общин.

Цви Бихман, раввин

У этой идеи есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, религия очень хорошо относится к знакомствам. Это очень важный элемент нашей жизни.





С другой стороны, явный минус — это ассимиляция. Еврейская община очень закрытая, поэтому мы и существуем уже три тысячи лет, несмотря на все гонения.

Как они узнают, что все пользователи приложения евреи?

У нас все строго. К примеру, я еврей. И несмотря на то, что я уже много лет раввин, когда я развелся и решил заново жениться в Москве, в раввинате мне сказали — неси документы. И мои документы проверяли так же скрупулезно, как у остальных.

В приложении такой проверки нет.

Я бы рекомендовал молодым людям знакомиться на еврейских мероприятиях и площадках, где мы уверены, что все евреи. Там бывают ошибки, но их минимум.

Если сделать приложение таким образом, чтобы там точно были одни евреи, то я это поддерживаю. А как это сейчас, когда человек может просто указать, что хорошо относится к евреям и у него бабушка каждую субботу в церкви зажигала свечку за евреев, это может привести к конфликтам.

Молодые люди очень влюбчивы, так что документы надо проверять до встречи, а не по факту. Ходить на свидание без проверки — это опасно.

Христиане

C приложениями для христиан дело обстоит хуже, чем с мусульманскими и иудейскими. Они, в отличие от тех же Muzmatch и JSwipe, не кажутся модными и направленными на молодую аудиторию. Многие приложения для знакомств, такие как Christian Dating for free, требуют многоступенчатой регистрации.

Популярное в США Christian Mingle, принадлежащее компании Spark Networks (она же владеет JSwipe), недоступно для пользователей в странах СНГ.

Интересно, что и в России, и на Украине предпринимаются попытки создать такие приложения.

В 2018 году украинские разработчики создали Eden. Они позиционируют его как первое дейтинговое приложение для христиан на постсоветском пространстве.

В Eden более 20 тысяч пользователей, там есть разделение на православных, католиков и протестантов. При регистрации пользователь сразу попадает в свое религиозное направление.

«У нас все по своим комнатам: протестанты с протестантами, католики с католиками, православные с православными. У христианских течений есть несколько отличий, и людям из разных направлений в будущем может быть сложно общаться», — рассказал Русской службе Би-би-си руководитель приложения Eden Александр Вовк.

Попытку создать православное приложение для знакомств предпринял три года назад программист из Москвы Дмитрий Акишин. Его приложение называется "Ромашка". Сначала "Ромашка" работала как приложение, затем как телеграм-канал, но после блокировки Telegram переехала на ICQ, где до сих пор существует.

Принципиальное отличие этого сервиса — это наличие в нем священника. Иерей Евгений Сягайло отвечает на вопросы пользователей в разделах «Вопрос священнику» и «Богословские беседы».





«Я вдохновился православным клубом знакомств „Петр и Феврония“ и решил создать интернет-вариант. Наша идея в том, что мы учим людей знакомиться, общаться друг с другом и строить семью. Мы им помогаем», — говорит Акишин.

В "Ромашке" запрещен флирт и присутствует строгая модерация переписки. Сейчас в чате 180 человек, но активно общаются 20. По словам Дмитрия Акишина, он не гонится за большими охватами. При этом и он, и иерей Евгений Сягайло признают, что ожидали от "Ромашки" большего.

Христианские и, в частности, православные приложения для знакомств вряд ли имеют большие перспективы, считают эксперты.

«Для тех православных, которые постоянно ходят в церковь, существует приходская среда — молодежные клубы, службы знакомств при церквях. Те, кто заявляет „мы православные“ и в церковь ходит один раз в год, не обращают внимания на религиозность партнера. Они знакомятся на светских сайтах», — уверен руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Зачастую люди, которые считают себя православными, ищут такого же светского православного человека и, скорее всего, даже боятся очень глубоко воцерковленных людей», — подчеркивает он.

При этом многие представители церкви уверены, что христианин может найти себе спутника жизни через приложение.

Константин Пархоменко, протоиерей Троицкого Измайловского собора

Я сам никогда не пользовался такими приложениями, но абсолютно ничего плохого в этом не вижу. Напротив, приветствую саму идею.

Никакого греха в том, чтобы искать себе пару через приложение, нет. Я сам венчал счастливые семьи, которые познакомились в интернете.

Но, конечно, должна быть тщательная модерация — фотографий и самих разговоров.





Церковь призывает всех девушек к целомудрию. Если вы познакомились с мужчиной через приложение, это не значит, что вы сразу должны идти с ним в постель. В результате остаются только разбитые сердца.

Я не против общехристианских сервисов и не считаю, что обязательно должны быть отдельно православные, католические или протестантские приложения.

Я бы посоветовал больше общаться и хорошо узнавать друг друга в переписке. Если вы понимаете, что человек вам близок, что вам интересно с ним общаться, это и есть та платформа, на которой можно строить отношения.

Плюс одного приложения недостаточно. Нужно молиться. Скажу по себе. Я молился каждый день, чтобы Господь дал мне полюбить человека. И действительно на одной из встреч молодежи ко мне подошла девушка — мы с ней стали беседовать на богословские темы, и у меня загорелось сердце. Мы уже 23 года в браке, у нас 6 детей.