Предприятия задолжали в ФСЗН больше 23 миллионов рублей. Топ-10 самых злостных неплательщиков

Источник материала: Tut.by

Фонд социальной защиты населения опубликовал список организаций, которые допустили просроченную задолженность по обязательным страховым взносам. Так, на начало июля 1227 предприятий и индивидуальных предпринимателей не смогли вовремя уплатить взносы. Для сравнения: на начало апреля их насчитывалось 982. Общая сумма долга составила почти 23 миллиона 562 тысячи рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 июля этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить.

На начало июля больше всего организаций-должников по взносам в ФСЗН было в Минской области — 387, а меньше всего — в Гродненской (31). В Могилевской — 113, в Брестской — 161, в Витебской — 260, в Гомельской — 64, а в Минске — 211.

При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1,2 миллиона рублей каждый. На двоих они задолжали почти 2,6 миллиона рублей.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 июля 2019 года УП «Мерецкие» Глубокский район 1 293 024 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 1 255 874 ОАО «Строительный трест № 8» Бреста Брест 539 762 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 515 644 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 495 420 УП «Константинов Двор» Глубокский район 494 202 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 455 802 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 439 949 ПУПКС «Миорский» Миорский район 398 176 Государственное предприятие «Гнездилово-Агро» Докшицкий район 393 571

В топ-10 самых злостных неплательщиков по взносам в ФСЗН оказались 9 предприятий Витебской области. В него также попал Строительный трест № 8 Бреста.

В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН: не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 июля. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начале этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии».