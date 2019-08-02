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“Кубок Замковой горы” разыграют в Горецком районе
03.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
17-18 августа в СЗАО “Горы” пройдет
17 августа
08.30 – 10.00 – Регистрация участников
18 августа
6.30 – 6.45 – инструктаж по ТБ
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17-18 августа в СЗАО “Горы” пройдет “Кубок Замковой горы” — любительские соревнования по ловлю хищной рыбы спиннингом с лодки. 17 августа 08.30 – 10.00 –...
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