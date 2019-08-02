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“Кубок Замковой горы” разыграют в Горецком районе

03.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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17-18 августа в СЗАО “Горы” пройдет “Кубок Замковой горы” — любительские соревнования по ловлю хищной рыбы спиннингом с лодки.

 

“Кубок Замковой горы” разыграют в Горецком районе
Фото Михаила Левцова

 

17 августа

08.30 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – 10.30 – Торжественное открытие
10.30 – 10.45 – Инструктаж по ТБ
10.45 – 11.00 – Подготовка к старту
11.00 – Старт первого тура
11.00 – 17.00 – Первый тур
17.00 – Финиш первого тура
17.00 – 18:00 – Подведение итогов первого тура, уха
18.00 – 23:00 – Развлекательная программа, выступление самодеятельных коллективов, дискотека

18 августа

6.30 – 6.45 – инструктаж по ТБ
6.45 – 7.00 – подготовка к старту второго тура
07.00 – Старт второго тура
07.00 – 13.00 – Второй тур
13.00 – Финиш второго тура
13.30 – Подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований


 
 
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  17-18 августа в СЗАО “Горы” пройдет “Кубок Замковой горы” — любительские соревнования по ловлю хищной рыбы спиннингом с лодки.     17 августа 08.30 – 10.00 –...
 
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