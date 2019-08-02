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Парень часто критиковал наряды своей девушки, но оскорбления принесли ей популярность в инстаграме

03.08.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка из Лондона любит красивую и необычную одежду, но ее парень явно не фанат современной моды. Он регулярно отпускал забавные комментарии по поводу луков, но возлюбленная не обиделась, а, напротив, нашла способ обернуть все в свою пользу. И теперь в ее инстаграм-аккаунте нет отбоя от новых подписчиков, рассказывает Media Leaks.


24-летняя Оливия Джексон из Лондона смогла завоевать сердца людей и стать настоящей звездой инстаграма, но всё это стало возможным благодаря ее парню. Она создала блог clothesmyboyfriendhates, чтобы продемонстрировать наряды, которые любит носить и которые не оставляют равнодушным ее партнера. Благодаря серии постов под названием «Одежда, которую ненавидит мой парень» девушка уже собрала 14 тысяч подписчиков, и ее аккаунт продолжает расти.


Оливия сказала подписчикам, что ее парень всегда ненавидел комбинезоны, а также терпеть не может все, что связано с тайдай, бахромой или бархатом. Девушка часто публикует его комментарии вместе с фотографиями нарядов.



Она не назвала имя своего партнера, но сказала, что они вместе в течение шести лет с момента первой встречи в школе. И он регулярно дает ей знать о своей неприязни к ее одежде.

Острые комментарии парня и правда очень забавные. Самым ненавистным нарядом парня оказалось это безобидное платье в горошек, которому он придумал смешное название.


Девушка рассказала Daily Mail, что идею создать аккаунт ей подали друзья.

«Мои друзья подумали, что это очень весело, так что я решила начать публиковать свои образы и делиться ими. С тех пор блог очень вырос. Я также получаю очень смешные сообщения от людей с комментариями, которые делают их партнеры».


Однако девушка признается, что часто сталкивается с непониманием в адрес партнера, люди предлагают ей расстаться с «негативным» парнем.

«Я думаю, что иногда британское чувство юмора и сарказма не понимают. Блог — это просто выражение нашего чувства юмора».

 
 
Ссылка на источник 64
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Девушка из Лондона любит красивую и необычную одежду, но ее парень явно не фанат современной моды. Он регулярно отпускал забавные комментарии по поводу луков, но...
 
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