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Парень часто критиковал наряды своей девушки, но оскорбления принесли ей популярность в инстаграме
Источник материала: Tut.by
Девушка из Лондона любит красивую и необычную одежду, но ее парень явно не фанат современной моды. Он регулярно отпускал забавные комментарии по поводу луков, но возлюбленная не обиделась, а, напротив, нашла способ обернуть все в свою пользу. И теперь в ее инстаграм-аккаунте нет отбоя от новых подписчиков,
24-летняя Оливия Джексон из Лондона смогла завоевать сердца людей и стать настоящей звездой инстаграма, но всё это стало возможным благодаря ее парню. Она создала блог
Оливия сказала подписчикам, что ее парень всегда ненавидел комбинезоны, а также терпеть не может все, что связано с тайдай, бахромой или бархатом. Девушка часто публикует его комментарии вместе с фотографиями нарядов.
Острые комментарии парня и правда очень забавные. Самым ненавистным нарядом парня оказалось это безобидное платье в горошек, которому он придумал смешное название.
Девушка рассказала
«Мои друзья подумали, что это очень весело, так что я решила начать публиковать свои образы и делиться ими. С тех пор блог очень вырос. Я также получаю очень смешные сообщения от людей с комментариями, которые делают их партнеры».
Однако девушка признается, что часто сталкивается с непониманием в адрес партнера, люди предлагают ей расстаться с «негативным» парнем.
«Я думаю, что иногда британское чувство юмора и сарказма не понимают. Блог — это просто выражение нашего чувства юмора».
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Девушка из Лондона любит красивую и необычную одежду, но ее парень явно не фанат современной моды. Он регулярно отпускал забавные комментарии по поводу луков, но...
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